Слишком хороша для него: супермодель Белла Хадид против романа своей сестры Джиджи и Ди Каприо

Леонардо ДиКаприо, Белла Хадид, Джиджи Хадид / https://ua.depositphotos.com

В США тамошняя 26-летняя супермодель Белла Хадид выступает против новых романтических отношений своей родной сестры Джиджи и легенды Голливуда, актера и продюсера Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, Белла убеждает Джиджи не встречаться с легендарным киноактером. Девушка считает, что ее старшая сестра не подходит для Ди Каприо.

"Белла думает, что Джиджи слишком хороша для него. То, что он, не думая о своей бывшей девушке, встретился с Джиджи, напрягает ее. Она беспокоится о том, что ее сестра может пострадать", — рассказывает инсайдер из окружения супермоделей.

Напомним, ранее стало известно, что Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

А уже в конце августа его заметили на Юге Франции возле элитного ночного клуба - в компании украинки, блогера и студентки лондонской бизнес-школы Марии Береговой. Кроме того, с актером был старый друг, звезда трилогии "Человек-паук" Тоби Магуайр.

Но позднее появилась информация о том, что ДиКаприо и на этом не угомонился и начал роман с супермоделью Джиджи Хадид.

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