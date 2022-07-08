Следующий британский премьер будет точно антироссийским: Собчак указала на разницу ценностей РФ с миром

Собчак высказалась в отношении ценностей/ УНИАН

Российская журналистка, которая считается "оппозиционной" Ксения Собчак высказалась в отношении отставки британского премьера Бориса Джонсона и "примерила" такую же ситуацию на россию, которая зверски и жестоко напала на Украину.

На своей Instagram странице Собчак предлагает представить своим подписчикам, что в россии крупный политик подает в отставку будучи косвенно замешанным в скандале с домогательствами, и его никто из коллег не покрывает.

"Представили? Вот и я нет", - пишет Собчак.

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"У нас с вами есть очевидная история со Слуцким и доказанными фактами домогательств - с не анонимными историями, с диктофонными записями жертв. И что ? Слуцкий был с позором уволен из Госдумы? Может быть он с честью и покаянием ушёл сам? Нет. Человек теперь партию возглавляет, пошел на повышение. Это многое говорит о ценностях страны, согласитесь", - добавляет Собчак.

Она также наводит пример Бориса Джонсона: "Как к нему не относись, (а мне он лично всегда был несимпатичен) ушел в отставку. Но для россии ничего не поменяется, придет ли Риши Сунак или Пенни Мордонт, одно можно сказать точно: именно из-за разницы ценностей следующий британский премьер будет точно антироссийским, тут без иллюзий".

Отставка Бориса Джонсона

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.