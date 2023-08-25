УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Следом за Брежневой: у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в РФ

Анна Подгорная
25 августа 2023, 02:40
13
Меладзе-старший все еще имеет украинское гражданство.
Константин Меладзе, Вера Брежнева
Константин Меладзе и Вера Брежнева остались без ВНЖ рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

В июне 2023 года Вера Брежнева, которая с первых дней полномасштабной войны в Украине покинула рф, где была топовой артисткой, была лишена документа о виде на жительство в стране-агрессоре. В связи с этим певица утратила возможность въезда на территорию страны на болотах, а также строить бизнес там.

Брежнева, которая без сожаления выехала из рф, этому ничуть не огорчилась. Она продолжает волонтерскую и концертную деятельность, а недавно приезжала в Украину - впервые за полтора года.

Сейчас СМИ страны-оккупанта активно распространяют новость о том, что привилегий на проживание и осуществление какой-либо предпринимательской деятельности лишился и муж Брежневой, музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе.

видео дня

В прессе отмечают, что ИП, зарегистрированное на Меладзе старшего в 2019 году, "прекратило деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в российской федерации", опираясь на данные из единого госреестра индивидуальных предпринимателей страны на болотах. Там же значится, что Константин Меладзе все еще имеет украинское гражданство.

Стоит отметить, что ВНЖ в рф аннулируют, если человек более полугода не появлялся на территории страны. С февраля 2022 года Меладзе, по слухам, живет в своей роскошной вилле в Италии.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Также Миша Романова, экс-участница группы ВИА Гра, рассказала про громкую ссору с Верой Брежневой. Конфликт произошел, когда певица уже покинула коллектив ради сольной карьеры.

Другие новости про Веру Брежневу и Константина Меладзе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Константин Меладзе новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

00:04 Политика
В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывы

В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывы

22:57 Украина
В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

22:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:18

Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу

02:40

Следом за Брежневой: у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в РФ

02:10

Эксперт рассказал, как Путин использует "вагнеровцев" в Африке

01:35

"Не того качества, не в том количестве": военный эксперт пояснил, как сейчас РФ делает оружие

00:04

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
00:01

Как сейчас выглядит красавчик-Супермен из сериала "Тайны Смолвиля"

24 августа, четверг
23:20

Чем обработать лобовое стекло от дождя: что отталкивает воду

22:57

В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывыВидео

22:54

Дочерей Барака Обамы застукали на вечеринке в провокационных нарядах

Реклама
22:51

В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

22:28

Минус 5 кг без диет: Седокова раскрыла свой "интересный" секрет похудения

22:15

"ВСУ на пороге прорыва": Залужный удивил подробностями с фронта - WSJ

22:07

"Гросу?": Младший Ступка показал новую пассию

21:23

Зеленского еще раз спросили о гибели Пригожина: реакция "убила"

21:20

София Ротару обнародовала, как выглядит сейчас - первое фото за год

21:09

"Лукашенко в зоне риска": Подоляк раскрыл, кого Путин может убрать следующим

21:03

Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в ТокмакеВидео

21:01

Гороскоп на сентябрь 2023 для Рыб: служебный роман, подарки и везениеВидео

20:52

Лавров "вспыхнул" после вопроса о гибели ПригожинаВидео

19:55

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

Реклама
19:47

Путин подтвердил гибель Пригожина, но не обошлось без кривлянийВидео

19:34

Почему нельзя выбрасывать стекло: последствия, о которых вы не задумывались

19:10

Пригожина убрал не Путинмнение

19:03

Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси

18:46

Три страны передадут F-16 для украинской армии - Зеленский

18:32

Картонный офицер: Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме

18:18

Как уйти в декретный отпуск пораньше: раскрыта одна лазейка

18:02

Как правильно начинать утро: три совета, чтобы день был отличным

18:00

Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать на мученика Александра

17:55

Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

17:53

Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

17:47

"Здесь все, что я люблю!": Владимир Дантес показал личный кадр с Дашей Кацуриной

17:24

"Рухнет власть": военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет

17:23

Самые ценные грибы Украины: как их найти во время тихой охоты летом

17:21

Уничтожили кучу оккупантов и катера: подробности мощного рейда в Крыму

17:11

Объединенные войной: истории ведущих Сніданку з 1+1 и ТСН, которые ждут мужей с фронтаВидео

16:58

Ударил в лицо и таскал за волосы: в Чехии мужчина жестоко избил украинок

16:46

Успение пресвятой богородицы 2023: когда и как нужно отмечать праздник

16:35

Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

16:12

Цветы - прошлый век: что подарить учителю на 1 сентября

Реклама
16:06

Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян

16:04

Как ВСУ бьют корабли РФ морскими дронами: Буданов рассказал об оружии

15:54

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

15:42

День Ангела по церковному календарю: кто празднует именины в сентябре

15:41

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:39

Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ

15:30

Загадка для тех, у кого острый глаз: нужно найти "невидимую" сойку в горах

15:05

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

15:03

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

14:49

"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять