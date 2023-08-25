Следом за Брежневой: у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в РФ

Меладзе-старший все еще имеет украинское гражданство.

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Константин Меладзе и Вера Брежнева остались без ВНЖ рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

В июне 2023 года Вера Брежнева, которая с первых дней полномасштабной войны в Украине покинула рф, где была топовой артисткой, была лишена документа о виде на жительство в стране-агрессоре. В связи с этим певица утратила возможность въезда на территорию страны на болотах, а также строить бизнес там.

Брежнева, которая без сожаления выехала из рф, этому ничуть не огорчилась. Она продолжает волонтерскую и концертную деятельность, а недавно приезжала в Украину - впервые за полтора года.

Сейчас СМИ страны-оккупанта активно распространяют новость о том, что привилегий на проживание и осуществление какой-либо предпринимательской деятельности лишился и муж Брежневой, музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе.

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В прессе отмечают, что ИП, зарегистрированное на Меладзе старшего в 2019 году, "прекратило деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в российской федерации", опираясь на данные из единого госреестра индивидуальных предпринимателей страны на болотах. Там же значится, что Константин Меладзе все еще имеет украинское гражданство.

Стоит отметить, что ВНЖ в рф аннулируют, если человек более полугода не появлялся на территории страны. С февраля 2022 года Меладзе, по слухам, живет в своей роскошной вилле в Италии.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Также Миша Романова, экс-участница группы ВИА Гра, рассказала про громкую ссору с Верой Брежневой. Конфликт произошел, когда певица уже покинула коллектив ради сольной карьеры.

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