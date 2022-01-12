Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала фанатов

Слава Каминская готовится к переменам в жизни / instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская ходит в холостячках с 2019 года. Тогда она развелась со своим супругом и отцом ее детей Эдгаром Каминским после пяти лет брака.

Однако артистке удалось сохранить прекрасные отношения с бывшим супругом. Последнее время она также не перестает интриговать подписчиков совместными фотографиями с Каминским, к которым оставляет нежные, весьма неоднозначные подписи.

Фанаты начали предполагать, что Слава решилась вернуться к бывшему возлюбленному и воссоединить семью.

Вишенкой на торте этой интриги стали недавние фотографии певицы в свадебном платье.

На них Каминская в шикарном белом наряде с глубоким вырезом и длинным шлейфом позирует на снегу. К одному из таких снимков артистка оставила занятный комментарий: "До свадьбы заживет".

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Слава Каминская примерила свадебное платье / instagram.com/babaslavka

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