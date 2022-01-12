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Мисс Украина Вселенная топлес "поджарила" свои пышные прелести на мексиканском курорте

12 января 2022, 02:04
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Анна Неплях гордится своим телом и показывает его без стеснения.

Анна Неплях загорала топлес в Мексике / instagram.com/neplyah

"Мисс Украина Вселенная" модель Анна Неплях пережила сложный, насыщенный год, и теперь восстанавливает силы на мексиканском курорте в Тулуме.

Отдыхать в теплые края девушка отправилась вместе с подругой. Поэтому проводить свои дни Неплях может максимально комфортно без излишних переживаний о внешнем виде - прихорашиваться, когда есть желание, и просто радоваться своей естественной красоте и побездельничать на пляже.

К примеру, модель не сильно обдумывала наряд, в котором вышла загорать на террасу - Анна Неплях топлес, в одной шляпке и трусиках лежала под палящим мексиканским солнцем.

Девушка увлеченно читала книгу, закинув ногу на ногу. Именно в таком виде ее и засняли - прекрасной, загорелой и почти нагой.

Умиротворяющие кадры Неплях подписала просто: "А загорать хорошо :)". Похоже отдых и правда приносит модели свои радостные плоды.

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Анна Неплях под жарким солнцем Тулума / instagram.com/neplyah

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Ранее Даша Астафьева без макияжа засветила пышный бюст в леопардовом бикини.

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