Мисс Украина Вселенная топлес "поджарила" свои пышные прелести на мексиканском курорте

Анна Неплях гордится своим телом и показывает его без стеснения.
"Мисс Украина Вселенная" модель Анна Неплях пережила сложный, насыщенный год, и теперь восстанавливает силы на мексиканском курорте в Тулуме.
Отдыхать в теплые края девушка отправилась вместе с подругой. Поэтому проводить свои дни Неплях может максимально комфортно без излишних переживаний о внешнем виде - прихорашиваться, когда есть желание, и просто радоваться своей естественной красоте и побездельничать на пляже.
К примеру, модель не сильно обдумывала наряд, в котором вышла загорать на террасу - Анна Неплях топлес, в одной шляпке и трусиках лежала под палящим мексиканским солнцем.
Девушка увлеченно читала книгу, закинув ногу на ногу. Именно в таком виде ее и засняли - прекрасной, загорелой и почти нагой.
Умиротворяющие кадры Неплях подписала просто: "А загорать хорошо :)". Похоже отдых и правда приносит модели свои радостные плоды.
Читайте такжеMARUV и не снилось: Анна Неплях в облегающем латексном платье и чулках взбудоражила поклонников
Ранее Даша Астафьева без макияжа засветила пышный бюст в леопардовом бикини.
Другие интересные новости:
- Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии
- Тоня Матвиенко показала редкие снимки с 23-летней дочерью от первого брака
- Наталия Орейро в металлическом корсете испугала фанатов болезненной худобой
- Харатьян - не враг народа: Оксана Байрак заступилась за актера из-за его запрета на въезд в Украину
- 68-летняя Елена Проклова после инсульта готовится к операции на мозге