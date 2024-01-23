Скромная актриса из "Поймать Кайдаша" снялась в смелой фотосессии

Актриса Дарина Федина порадовала поклонников новым образом.

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Мелашка показала новый образ / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/tse.hanna

Украинская актриса Дарина Федина, которая сыграла скромницу Мелашку в сериале "Поймать Кайдаша" показала кадры из новой фотосессии.

На ней она предстала в совершенно новом образе, отличным от того, в котором ее видел украинский зритель в сериале.

Новая фотосессия выполнена в черно-белых цветах, а на актрисе надета только белая рубашка. На ней также практически нет макияжа и выглядит она натурально и молодо.

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"Волшебная Украинка и непревзойденная актриса", "Эстетическое удовольствие", "Красотка", - написали ей подписчики на ее странице в Instagram.

На фото - Дарина Федина:

Напомним, Антонина Хижняк, украинская актриса кино и театра, шокировала своих поклонников кадрами из больницы. Артистка прошла срочное оперативное вмешательство, которое, по ее словам, спасло ее.

Также Ярослав Бескоровайный, известный украинский актер из сериалов "поймать Кайдаша "и" первые дни " получил повестку. Мужчина после закрытия Днепровского драматического театра переехал в Бережан на Тернопольщине. Там вместе с друзьями занимался волонтерством, собирая продукты и медикаменты для поддержки украинских защитников.

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