Скоро черные ленты: Скабеева пожаловалась на "бурые линии"

Скандально известная топовая российская пропагандистка Ольга Скабеева во время очередного эфира на телеканале "Россия 1" в стране-агрессоре заявила, что снова пересечены линии. Но уже не красные, а бурые линии.
Пропагандистку вывело из себя то, что правительство Германии изучает возможность передачи Украине в ближайшие месяцы крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера.
"Дальность полета крылатой ракеты 500 километров. Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. Это не просто красная, это наша бурая-бурая линия", - истерит в эфире она.
На видео - очередная истерика пропагандистки Скабеевой:
Скабеева в эфире выглядит обрюзглой, а также носит свои традиционные для пропагандистского эфира косички-хвостики.
Между тем, пропагандисты, которым на самом деле пора массово готовиться к черным линиям-лентам, уже не раз пугали Украину и мир некими красными линиями. Однако Россию с ее бесконечным враньем, ни одна страна мира больше не воспринимает всерьез.
Напомним, ранее Скабеева настолько возмутилась планами украинских военных – выйти на границы 1991 года ‒ что без тени сомнения назвала Кирилла Буданова "террористом".
Ранее также Главред писал о безвкусных луках Скабеевой, а также о ее нелепых прическах, с которыми она выходит в эфире пропагандистских шоу.
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