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Скоро черные ленты: Скабеева пожаловалась на "бурые линии"

Алена Кюпели
12 августа 2023, 00:19 обновлено 12 августа, 00:22
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Скабеева - одна из главных кандидаток на международные суды и долгое заключение.
Скабеева уделила внимание бурым линиям
Скабеева уделила внимание бурым линиям / Коллаж Главред, фото скриншот видео, Википедия

Скандально известная топовая российская пропагандистка Ольга Скабеева во время очередного эфира на телеканале "Россия 1" в стране-агрессоре заявила, что снова пересечены линии. Но уже не красные, а бурые линии.

Пропагандистку вывело из себя то, что правительство Германии изучает возможность передачи Украине в ближайшие месяцы крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера.

"Дальность полета крылатой ракеты 500 километров. Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. Это не просто красная, это наша бурая-бурая линия", - истерит в эфире она.

видео дня

На видео - очередная истерика пропагандистки Скабеевой:

Скабеева о своих бурых линиях
Скабеева о своих бурых линиях / Скриншот видео

Скабеева в эфире выглядит обрюзглой, а также носит свои традиционные для пропагандистского эфира косички-хвостики.

Между тем, пропагандисты, которым на самом деле пора массово готовиться к черным линиям-лентам, уже не раз пугали Украину и мир некими красными линиями. Однако Россию с ее бесконечным враньем, ни одна страна мира больше не воспринимает всерьез.

Напомним, ранее Скабеева настолько возмутилась планами украинских военных – выйти на границы 1991 года ‒ что без тени сомнения назвала Кирилла Буданова "террористом".

Ранее также Главред писал о безвкусных луках Скабеевой, а также о ее нелепых прическах, с которыми она выходит в эфире пропагандистских шоу.

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Ольга Скабеева
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