Запроданка Ани Лорак впервые посочувствовала человеческому горю. Не украинцам.

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Лорак впервые пожалела жертв насилия. Россиян / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина isaac_vidjrakou isaac_vidjrakou

Предательница, певица украинского происхождения Ани Лорак, которая недавно решила подаваться на российское гражданство, вместе со своим йога-инструктором Исааком Виджраку посочувствовали теракту, который произошел в Росси на концерте группы "Пикник".

На своей странице в Instagram предательница Лорак выложила свечу и обозначила свою солидарность и жалость к пострадавшим в Крокус Сити Холл. К слову, Лорак ни разу не написала ни единого поста и никогда не выкладывала свечи, которые касаются Украины, которую Россия пытается уничтожить уже целых два года.

Лорак пожалела россиян / Скриншот Instagram/anilorak

Тоже самое сделал и ее бойфренд, инструктор йоги Исаак Виджраку. На своей странице в Instagram он опубликовал слезливый философский пост, где "за компанию" с террористической Россий "пожалел" и Украину.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

"Во времена трагедий и конфликтов мы вынуждены спрашивать себя: почему в нашем мире сохраняется так много ненависти и нетерпимости? Эти риторические вопросы отражают мою глубокую печаль и разочарование по поводу боли, которую мы причиняем друг другу. Границы, религии и культуры — это всего лишь концепции, которые разделяют наше общее человечество, которое по своей сути ЕДИНО", - философствует йога-учитель.

Лорак и ее альфонс сделали посты в поддержку пострадавших в теракте / Скриншот Instagram/Основна світлина isaac_vidjrakou isaac_vidjrakou

"Я скорблю об Украине, России, Африке и каждом уголке мира, затронутом насилием. Мое сердце сочувствует всем, кого затронули недавние события, в том числе трагический инцидент в Москве. Это торжественное напоминание о насущной необходимости сострадания и понимания в нашем взаимодействии друг с другом", - выложил он такой пост, только после того, как в России случился теракт.

Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.

Также частенько под критику попадет не только Ани Лорак, но и ее дочь София. Во время недавного ее выхода в свет с матерью девочку захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком большой.

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