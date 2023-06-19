"Сколько лет этому идиоту?": Киркоров опозорился на людях

Филипп Киркоров отметился странным поведением. Его сняли на видео.

https://stars.glavred.info/skolko-let-etomu-idiotu-kirkorov-opozorilsya-na-lyudyah-10479187.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров опозорился на людях / скриншот с видео

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, в очередной раз стал посмешищем.

Так, в Сети появилось видео, на котором любитель пластических операций решил то ли показать результаты хирургических вмешательств, то ли сошел с ума.

Пользователи Сети не сдерживались в высказывания, комментируя поведение Киркорова.

"Пупок скоро под мышками будет", "То он проветривает, потому что завонялся", "Сколько лет этому идиоту?", "Сколько денег вбросил в то пузо, оценивает старания врачей", - писали в комментариях под видео.

Комментарии под видео / скриншот

Комментарии под видео / скриншот

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Смотрите видео о том, как против российских артистов СНБО ввели санкции:

Вам может быть интересно: