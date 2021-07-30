Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney - в компании дерзко ответили на ее иск

Черная Вдова / Disney

Скарллетт Йоханссон подала ск на компанию Disney за то, что фильм Черная вдова вышел на онлайн-платформе Disney+. Актриса утверждает, что в договоре с ней вообще не шла речь о выпуске фильма онлайн.

Как написал Wall Street Journal, компания Дисней осознанно нарушила правила и пункты контракта, и выпустила Черную вдову одновременно в традиционном кинопрокате и в премиум-доступе онлайн-кинотеатра Disney+ (за дополнительную плату в 30 долларов для подписчиков).

Причина иска - проценты с кассовых сборов, которых исполнительница роли Наташи Романофф лишилась в результате решения компании - выпуск фильма онлайн всегда чреват созданием пиратских копий, если не учитывать уменьшения стоимости билетов, и особенностей платформы Disney+.

Источник Wall Street Journal, которому дали почитать контракт, заявил, что актриса не получит около 50 миллионов долларов.

Как сообщает CNBC, в ответ адвокаты монополиста утверждают, что не нарушали условий контракта с исполнительницей роли Наташи Романофф.

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Адвокаты не стали раскрывать подробности контракта, но суть в том, что по контракту, она получает свою премию и процент от общего дохода, а не от продажи билетов.

"У этой жалобы нет совершенно никаких оснований. Особенно нас огорчает то, что в этом иске откровенно игнорируются ужасные продолжительные последствия пандемии Covid-19, которые ощущаются по всему миру.

Disney следовала всем условиям своего контракта с мисс Йоханссон, и более того, благодаря релизу Черной вдовы в премиум-доступе на Disney+ она может получить значительно большую компенсацию сверх уже доставшихся ей 20 миллионов долларов", - говорится в их заявлении.

Американский релиз Черной вдовы состоялся 9 июля 2021 года. В первый уикэнд сборы блокбастера в США оказались рекордными с начала пандемии — 80 миллионов долларов. Выход фильма в Disney+ за выходные принёс фильму ещё 60 миллионов.

На данный момент кассовые сборы кинокомикса по всему миру составляют более 318 миллионов долларов.