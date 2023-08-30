Скандал со спектаклем "Ленкома" в Израиле: испуганные россияне объяснились

Как говорит директор театра из столицы страны-агрессора РФ Марк Варшавер, срыв спектаклей "Ленкома" в Израиле организовал актер-антипутинист Анатолий Белый.

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Актер Анатолий Белый якобы сорвал представления "Ленкома" в Израиле/ коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный российский актер и ярый противник путинского режима Анатолий Белый (уроженец Виннитчины) якобы чуть ли не в одиночку сорвал гастроли театра из столицы страны-агрессора РФ "Ленком" в Израиле. Во всяком случае, такую версию высказал директор театра Марк Варшавер и озвучил ее пропагандистским росСМИ.

"Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и намерены не допустить гастроли "Ленкома". Нам не нужны проблемы. Мне, как руководителю театра, гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников – а мы должны были поехать туда большим коллективом из ста человек – чем гастроли", – натуральный образом оправдывался Варшавер.

Путинист-администратор еще посетовал на то, что очень сильно "травят" другую матерую путинистку из числа труппы театра. А именно ‒ актрису Олесю Железняк (звезду низкопробных комедий видного пропагандиста Тиграна Кеосаяна по типу "Ландыш серебристый").

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По мнению директора "Ленкома", виновен в травле именно Белый. И он якобы угрожал жизни целой труппы из 100 актеров.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился. "Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" - спрашивает Железняк у президента Украины, вместо того, чтобы обратиться к оголтелому Путину и спросить его, почему он убивает украинских детей.

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