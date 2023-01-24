УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Скандал Dior: популярный бренд пригласил "путинистку" на презентацию

24 января 2023, 13:58
Ушлая российская патриотка не брезгует поездками по "загнивающей" Европе.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Яна Рудковская и Евгений Плющенко / Instagram

Модный дом Dior угодил в очередной скандал, пригласив на неделю моды в Париже российского продюсера, которая открыто поддерживает жестокую войну России против Украины, Яну Рудковскую.

Ту, к слову, не смутила "замерзающая" и "голодающая" Европа и она быстренько поскакала в Париж из своей родимой террористической России. Рудковская, которая поддерживает убийства мирных украинцев, не побрезговала подарком - сумкой от Dior. Все это, она конечно же активно постила у себя в социальных сетях.

Скандал Dior: популярный бренд пригласил 'путинистку' на презентацию
Скандал Dior: популярный бренд пригласил 'путинистку' на презентацию
Рудковская в Париже радуется свету и теплу, которое включили специально для нее :)

На решение Dior отреагировал в Telegram экс-редактор глянцев ELLE и Harper's Bazaar Роман Тимофиев, поведавший украинцам, где и когда Рудковская будет находиться в Париже.

"Конечно же, бренд Dior пригласил Яну Рудковскую на показ. Еще и сумку подарил. Показ сегодня в 15:00 по парижскому времени на Place de la Concorde. Кто сейчас во Франции – есть возможность увидеть одну из самых ярых поклонниц Путина своими глазами и передать привет", – написал он.

Напомним, ранее 9-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, который с малых лет стоит на коньках, участвует в модных показах и фотосессиях и никак не сложит себе цены, оскандалился новым заявлением.

На программе у путинистки и террористы Леры Кудрявцевой, младший Плющенко припомнил своей матери, продюсеру Яне Рудковской, как он вынужден был мучаться во время полета эконом-классом. А ведь там летели его друзья - Коля и Артем. "Было ужасно, когда я летел эконом-классом", - говорит он.

Кроме того, ведущая спросила его, нравится ли ему уже какая-то девочка, избалованный и неприятный ребенок добавил, что девочка ему нравится. "Блин, я не люблю такие вопросы", - вальяжно развалившись на диване, заявил мелкий фигурист.

Вас также может заинтересовать:

Яна Рудковская
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:58

Скандал Dior: популярный бренд пригласил "путинистку" на презентацию

13:56

Украине дают немецкие танки: названы преимущества Leopard над AbramsВидео

13:44

Смерть Монастырского и Енина: в коридоре украинской политики снова стало темномнение

13:31

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

13:22

Решила подзаработать: Лорак анонсировала благотворительный концерт в помощь "нуждающимся" онлайнВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:21

"Наш товарищ повесился после изнасилования": боевики "ЛНР" жалуются на беспредел кадыровцевВидео

13:17

Правительство согласовало отставки пяти губернаторов и четырех замминистров - министр Кабмина

13:12

Favbet в 2022 году уплатил 140 млн гривен лицензионных платежей реклама

13:08

Германия получила запрос Польши на поставку танков Leopard 2 в Украину

Реклама
13:05

В войске РФ серьезный раскол: Герасимов строит собственную иерархию ведения войны – разведка Британии

13:00

Гороскоп на завтра 25 января 2023: Овнам – важные решения, а Скорпионам – новые знакомства

12:56

Звезда "Правдивой лжи" жестко осудила российский терроризм в Днепре

12:34

Вика из "Холостяка" рассказала, как делала абортВидео

12:33

В боях за Бахмут погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар

12:28

Судьбоносная встреча кардинально изменит жизнь: 4 знака Зодиака ждет сказочная любовь в 2023 годуВидео

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:59

"Пакт о ненападении предлагали заключить": Лукашенко выдал несуразный фейк об Украине и Беларуси

11:51

Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выборВидео

11:47

Заместитель министра обороны Резникова подал в отставку

11:43

Украине дадут танки Leopard: Столтенберг сделал важное заявление и сказал странам готовить техникуВидео

Реклама
11:29

Умелый лизинг: запроданка Повалий ударилась в подхалимаж ПутинуВидео

11:28

Рамина Эсхакзай с женихом попала под артобстрел в БахмутеВидео

11:21

Подборка лучших программ Английского для Начинающих новости компании

11:14

Российский фигурист очухался и начал приходить в себяВидео

11:01

Как понять, какая длина волос тебе подходит

10:53

"РФ такого еще не знала": командующий оккупантами Герасимов скулит из-за "интенсивности боев" в УкраинеВидео

10:47

Можно ли есть картофель в мундире и чем он опасен: новые факты о любимом корнеплодеВидео

10:45

"РФ не может захватить Бахмут": Маломуж сказал, почему Украине важно удержать 2 самые горячие точкиВидео

10:00

Кайли Джаннер назвала своего ребёнка "пенис": как так вышлоВидео

09:49

С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивыхФото

09:47

Генерал Маломуж спрогнозировал, когда Украина наладит выпуск собственных беспилотниковВидео

09:32

РФ за полчаса потеряла $40 млн: ночью ВСУ сбили три российских "Аллигатора"

09:19

Россияне бегут из Луганска: военные РФ начали прятаться в тылу – Генштаб ВСУВидео

09:17

"Подрыв престижа Путина": генерал-разведчик о вероятности миллионной мобилизации в РФВидео

09:00

Путин в феврале-марте бросит в Украину 200 тысяч войск и попытается захватить Донбасс – Жданов

08:53

Без подготовки - в "мясорубку": реальные потери РФ в войне зашкаливают – ВВСВидео

08:53

Как пережить кошмар войнымнение

08:49

Путин ведет переговоры с "Талибаном" о поставках оружия - СМИ

08:45

Есть два пути остановки агрессии Путина, второй эффективнее, но Запад выбрал военный – ЖдановВидео

08:44

Тимошенко подтвердил свою отставку из ОП: указ об его уходе опубликован на сайте ЗеленскогоВидео

Реклама
08:40

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

08:25

Мощный удар HIMARS на Херсонщине: офицеры РФ уничтожены в результате прилета – журналистВидео

08:14

Война в Украине закончится до лета 2023 года: Жданов оценил прогноз БудановаВидео

07:53

Мобилизация РФ не помогла: ситуация на поле боя не изменилась — CNNВидео

07:41

РФ может пойти в наступление в ближайшие месяцы – ISWВидео

07:28

"Будут новые решения": Кулеба анонсировал поставки западного оружия разного типа Украине

07:15

Провалы под Бахмутом РФ маскирует враньем о "наступлении на Запорожье" – ISWВидео

06:41

Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard: СМИ назвали сроки

06:34

Гороскоп на сегодня 24 января: Рыбам – тяжесть, Тельцу – день милосердияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять