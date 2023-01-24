Скандал Dior: популярный бренд пригласил 'путинистку' на презентацию

Ушлая российская патриотка не брезгует поездками по "загнивающей" Европе.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко / Instagram

Модный дом Dior угодил в очередной скандал, пригласив на неделю моды в Париже российского продюсера, которая открыто поддерживает жестокую войну России против Украины, Яну Рудковскую.

Ту, к слову, не смутила "замерзающая" и "голодающая" Европа и она быстренько поскакала в Париж из своей родимой террористической России. Рудковская, которая поддерживает убийства мирных украинцев, не побрезговала подарком - сумкой от Dior. Все это, она конечно же активно постила у себя в социальных сетях.

Рудковская в Париже радуется свету и теплу, которое включили специально для нее :)

На решение Dior отреагировал в Telegram экс-редактор глянцев ELLE и Harper's Bazaar Роман Тимофиев, поведавший украинцам, где и когда Рудковская будет находиться в Париже.

"Конечно же, бренд Dior пригласил Яну Рудковскую на показ. Еще и сумку подарил. Показ сегодня в 15:00 по парижскому времени на Place de la Concorde. Кто сейчас во Франции – есть возможность увидеть одну из самых ярых поклонниц Путина своими глазами и передать привет", – написал он.

Напомним, ранее 9-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, который с малых лет стоит на коньках, участвует в модных показах и фотосессиях и никак не сложит себе цены, оскандалился новым заявлением.

На программе у путинистки и террористы Леры Кудрявцевой, младший Плющенко припомнил своей матери, продюсеру Яне Рудковской, как он вынужден был мучаться во время полета эконом-классом. А ведь там летели его друзья - Коля и Артем. "Было ужасно, когда я летел эконом-классом", - говорит он.

Кроме того, ведущая спросила его, нравится ли ему уже какая-то девочка, избалованный и неприятный ребенок добавил, что девочка ему нравится. "Блин, я не люблю такие вопросы", - вальяжно развалившись на диване, заявил мелкий фигурист.

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