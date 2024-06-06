'Скала' Джонсон прокомментировал съемку в одном голливудском кино с Усиком

Опытный рестлер и актер Дуэйн Джонсон переполнен энтузиазмом сойтись на ринге с чемпионом мира.

https://stars.glavred.info/skala-dzhonson-prokommentiroval-semku-v-odnom-gollivudskom-kino-s-usikom-10570778.html Ссылка скопирована

Дуэйн Джонсон и Александр Усик снимутся в Smashing Machine - комментарий Скалы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/usykaa

В конце мая, после завоевания украинским боксером Александром Усиком титулов абсолютного чемпиона мира по боксу и лучшего боксера мира, стало известно, что он присоединится к актерскому составу американской спортивно-биографической драмы "Smashing Machine" ("Крушащая машина"). Картина посвящена жизни и карьере бойца UFC Марка Керра.

Главная роль досталась Дуэйну 'Скале' Джонсону, Усик сыграет украинского кикбоксера Игоря Вовчанчина, который в реальной жизни побеждал Керра целых два раза.

Джонсон в своем блоге в Instagram прокомментировал будущую работу украинского чемпиона над "Smashing Machine". Он отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Усиком, и съемки их боя, которая состоится на следующей неделе.

видео дня

"Не сломай мне челюсть, чемпион. Для меня большая честь, что только что коронованный неоспоримый чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик присоединился к составу нашей "Крушащей машины". Я очень уважаю Александра Усика, и для меня будет честью разделить с ним ринг - он будет крошить мою челюсть на следующей неделе. С нетерпением жду возможности поработать с тобой, брат мой", - написал Дуэйн Джонсон.

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Голливуд - последние новости:

Ранее звезда популярного сериала "Бриджертоны", английская актриса Джессика Мэдсен, она же - Крессида Каупер, совершила каминг-аут и рассказала про свою любовь.

Также голливудская актриса Николь Кидман раскрыла подробности своего развода с Томом Крузом. Они были вместе больше 10 лет, и разрыв для звезды обернулся настоящей катастрофой.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред