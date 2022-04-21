Сивохо, который хотел мира с Россией, жестко призвали извиниться перед ветеранами. Тот пообещал

Сивохо ранее подавал иски в суды против Нацкорпуса / УНИАН

Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо, который ранее попал в скандал с Национальным корпусом Украины заставили подумать о том, что он сделала.

Видеозапись разговора с Сивохо выложил на Facebook ветеран АТО, руководитель одного из подразделений киевской "Муниципальной стражи" Сергей Бондарь.

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"Он пообещал извиниться перед представителями "Нацкорпуса", против которых было начало уголовное преследование за то, что они в 2020 году сорвали в Киеве презентацию Национальной платформы примирения и единства", - сказано на канале.

"Я сейчас еду в Бучу, помогать людям. Мы сейчас все работаем на нашу страну", - сказал Сивохо, когда к нему подошли ветераны АТО с камерой.

Скандальный теледеятель, ранее уверявший, что на Донбассе происходит "внутренний конфликт", был вынужден заявить, что позвонит представителям "Нацкорпуса" с извинением за уголовные дела, которые против них открыли.