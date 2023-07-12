Сильно похудевшая солистка группы KAZKA удивила внешним видом

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая очень удивила своих поклонников сильным похудением.
По информации ТСН, на днях группа выступала с концертом в Японии. Они вышли на сцену с японским исполнителем Сугизо, который активно поддерживает Украину и переживает из-за военного нападения террористической России.
Украинцы представили вместе с японским коллегой композицию "Peace and Love". Сообщается, что скоро состоится релиз нового трека.
Кроме новой композиции и коллаборации, Зарицкая удивила похудевшей фигурой. Поклонники искренне порадовались преображениям певицы.
Кстати, известно, что Зарицкая активно занимается спортом и правильно питается. Ранее также сообщалось, что певица похудела на 20 килограмм.
Напомним, ранее солистку группы Kazka раскритиковали за неудачный эксперимент с внешностью.
Ранее также солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сообщила, что обручилась со своим бойфрендом Павлом Тараненко и показала фото с помолвки.
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