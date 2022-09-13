"Сидят в своих блогах и...": Полякова отчитала украинцев из-за Ефросинину

Полякова отчитала на украинцев из-за Ефросининой / скриншот

Певица Оля Полякова вступилась за свою подругу, телеведущую Машу Ефросинину, которую затравили за защиту русского языка.

В комментарии журналистам шоу ЖВЛ на YouTube звезда эмоционально подчеркнула, что скандальная фраза о том, что им удобнее говорить по-русски, была записана в марте 2022 года, а сейчас ситуация коренным образом изменилась.

"Что это прилетело? Передача была записана в марте! Мы давно уже говорим на украинском языке. Набросились. Сидят в своих блогах и п*рдят. Вы сделайте хоть что-то из того, что сделала Маша. Сколько проектов, сколько денег было перечислено", – сказала Оля Полякова.

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Певица подчеркнула, что они с подругой поддерживают украинизацию и уже в мае этого года начали разговаривать исключительно на украинском языке.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

Также мы писали, что украинский телеведущий Александр Педан обратился к ведущей Маше Ефросининой и певице Ольге Поляковой, которым "сложно выучить родной украинский язык".

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