Сидят в камере на 80 человек и могут оказаться в РФ: Би-2 отказали в депортации в Израиль

Группа находится в камере на 80 человек и пребывает в ужасных условиях.

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Би-2 могут депортировать в Россию / Коллаж Главред, фото Instagram/b2band

Участникам российской группы "Би-2", которая открыто не поддержала военное вторжение России в Украину, отказали в депортации в Израиль.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, накануне стало известно о том, что артистов задержали в Таиланде по просьбе российских властей. И теперь известно, что ситуация с их отъездом из Таиланда до сих пор не решилась.

Кроме того, сегодня стало известно, что власти страны отменили решение по депортации Левы, Шуры и остальных участников коллектива. МИД Израиля тем временем не стал комментировать ситуацию.

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Артисты, которые не побоялись сказать правду, продолжают сидеть в миграционном центре в общей камере, сваренной из прутьев, под открытым небом на 80 человек.

Отметим, что 25 января группу задержали тайские полицейские после выступления на Пхукете якобы из-за проблемы с документами.

Напомним, ранее участников российской рок-группы "Би-2" требуют признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них всё имущество в террористической России.

Напомним, ранее группа Би-2, которая осудила нападение России на Украину и убийства мирных граждан, спели свою легендарную песню "Мой рок-н-ролл", однако без сумасшедшей путинистки, российской террористки Чичериной. Вместо нее песню спела актриса Чулпан Хаматова.

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