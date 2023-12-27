Шварценеггер объявил о помолвке с 26-летней моделью

Патрик Шварценеггер сделал предложение Эбби Чемпион, с которой встречался с 2015 года.

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Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион решили пожениться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

30-летний актер и модель Патрик Шварценеггер - третий ребенок легендарного Арнольда Шварценеггера. Восемь лет назад он привел в семью модель Эбби Чемпион, которая теперь станет его женой.

Помолвка Патрика и Эбби состоялась, вероятно, на Рождество. Пара разместила в своих аккаунтах в Instagram снимки с этого романтического события.

Обручальное кольцо Шварценеггер-младший преподнес невесте на пляже, украшенном лепестками красной розы и скульптурой из цветов в виде сердца. В кадре будущие молодожены выглядят невероятно счастливыми и искренне улыбаются, а Эбби хвастается кольцом с двумя крупными камнями на безымянном пальце.

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"Отныне и вовеки веков", - подписали фотосессию с помолвки влюбленные.

Семья, друзья и коллеги Чемпион и Шварценеггера с радостью восприняли новость о том, что пара наконец решилась пойти под венец. Эбби станет первой невесткой Железного Арни.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион решили пожениться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Ранее 48-летняя украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская сделала признание о материнстве и сложностях на пути к личному счастью.

Также победитель "Танців з зірками", танцор и хореограф Евгений Кот сообщил, что впервые станет отцом. Его супруга, танцовщица Наталья Татаринцева, беременна первенцем.

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