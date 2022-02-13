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Шура потерял вставную челюсть прямо во время концерта

13 февраля 2022, 01:16
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Звезда 90-ых с широкой беззубой улыбкой рассказал фанатам о своем конфузе.

У Шуры выпали зубы во время концерта / instagram.com/shuramedvedev

Звезда конца 90-ых Шура насмешил поклонников видео из гримерки - на нем артист пожаловался, что у него во время концерта выпали зубы.

Чтобы не быть голословным, Александр Медведев (настоящее имя Шуры) вынул верхнюю челюсть изо рта, продемонстрировав беззубую улыбку, которая когда-то принесла ему известность.

"А так проще говорить! Пою сегодня концерт, а они выпали! Всем привет, всех люблю, с Новым годом!" - рассказал певец.

Далее он продолжил комментировать комичную ситуацию: "Работаю сегодня концерт, и прикиньте, такая фигня - хоп! и они выпадают. Родные мои, вовремя ходите к стоматологу и будьте все здоровый. Вакцинируйтесь! Я вас люблю!"

К слову, зубы Шура потерял в возрасте 12-ти лет - их ему выбил игрушечной кеглей младший брат Миша. Позже именно беззубая улыбка на долгое время стала визитной карточкой артиста на рассвете его карьеры.

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Поклонники поддержали артиста положительными комментариями, ведь далеко не каждый так легко и с юмором может отнестись к подобным конфузам. Тем более публично:

"Сашкааааа)))) чуть не упи.алась! Обожаю тебя!"

"Вы очень смелый и откровенный человек! Редко, кто из артистов может показать себя без прикрас. Люблю не только Ваше творчество, но и Вас, как личность! Здоровья Вам и творческих успехов!"

"Это так классно, когда человек из любой ситуации умеет выйти с достоинством! Саша, вы супер!!!"

"Очаровашка в любом виде ❤️❤️❤️❤️"

"Красавчик ❤️❤️❤️ как в старые добрые времена))) с юмором, молодец, лучший!"

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