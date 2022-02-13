Шура потерял вставную челюсть прямо во время концерта

У Шуры выпали зубы во время концерта / instagram.com/shuramedvedev

Звезда конца 90-ых Шура насмешил поклонников видео из гримерки - на нем артист пожаловался, что у него во время концерта выпали зубы.

Чтобы не быть голословным, Александр Медведев (настоящее имя Шуры) вынул верхнюю челюсть изо рта, продемонстрировав беззубую улыбку, которая когда-то принесла ему известность.

"А так проще говорить! Пою сегодня концерт, а они выпали! Всем привет, всех люблю, с Новым годом!" - рассказал певец.

Далее он продолжил комментировать комичную ситуацию: "Работаю сегодня концерт, и прикиньте, такая фигня - хоп! и они выпадают. Родные мои, вовремя ходите к стоматологу и будьте все здоровый. Вакцинируйтесь! Я вас люблю!"

К слову, зубы Шура потерял в возрасте 12-ти лет - их ему выбил игрушечной кеглей младший брат Миша. Позже именно беззубая улыбка на долгое время стала визитной карточкой артиста на рассвете его карьеры.

Реклама

Поклонники поддержали артиста положительными комментариями, ведь далеко не каждый так легко и с юмором может отнестись к подобным конфузам. Тем более публично:

"Сашкааааа)))) чуть не упи.алась! Обожаю тебя!"

"Вы очень смелый и откровенный человек! Редко, кто из артистов может показать себя без прикрас. Люблю не только Ваше творчество, но и Вас, как личность! Здоровья Вам и творческих успехов!"

"Это так классно, когда человек из любой ситуации умеет выйти с достоинством! Саша, вы супер!!!"

"Очаровашка в любом виде ❤️❤️❤️❤️"

"Красавчик ❤️❤️❤️ как в старые добрые времена))) с юмором, молодец, лучший!"

Читайте такжеЗвезда Женского Квартала блеснула упругими прелестями в секси-образе в стиле 90-ых

Ранее Надежда Мейхер в черном скользящем платье с экстремальным декольте приласкала себя на камеру красным перышком.

Звезда Голубой лагуны 56-летняя Брук Шилдс обнажила идеальную грудь позируя топлес и босиком в одних джинсах.

Другие интересные новости: