Шоумен Цекало набросился на девушку в США

Александр Цекало повел себя полностью неадекватно, грубо и по-хамски.

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Александр Цекало угодил в скандал / Фото: kp.ru

Российский шоумен украинского происхождения Александр Цекало, который с начала военного нападения России на Украину, малодушно молчит, попал в неприятный скандал.

В частности, как сообщает телеграмм-канал "Не Малахов сливки", Цекало напал на девушку в одном из супермаркетов США, в котором отоваривался вместе со своей молодой супругой Дариной Эрвин.

"Александр Цекало напал на девушку. Шоумен отоваривался в Лос-Анджелесе, когда к нему и его жене подошла поклонница с просьбой сделать селфи. И если нынешняя избранница артиста Дарина Эрвин мило улыбнулась в ответ, то Цекало внезапно разнервничался и обматерил почитательницу его талантов. Хорошо, что не побил. На фото супруги никак не выберут кетчуп к столу", - сообщает пропагандистское медиа.

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Цекало с женой выбирает соус / НеМалахов

Что вызвало агрессию артиста - пока непонятно. Возможно, виной всему возрастные изменения, которые очевидно проявляются особенно в компании молодой жены.

Напомним, ранее нехарактерное фото Александра Цекало попало в сеть. На фото - он позирует с сигаретой, а также рядом с полотном. Примечательная деталь - Цекало находится в костюме Адама, демонстрируя не сильно атлетическое телосложение.