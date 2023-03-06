Шесть раз обманывал смерть: умер легендарный гитарист Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон

Он терял друзей одного за другим, пока и сам не отправился за горизонт играть свой последний риф.

Умер Гэри Россингтон - музыкант и отец-основатель группы Lynyrd Skynyrd / facebook.com/LynyrdSkynyrd, pixabay.com

5 марта 2023 года в возрасте 71 года скончался Гэри Россингтон - рок-легенда, отец-основатель группы Lynyrd Skynyrd, гитарист и автор песен. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Facebook.

"С глубочайшим сочувствием и печалью мы должны сообщить, что сегодня мы потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри теперь со своими братьями Skynyrd и семьей на небесах, и играет великолепно, как всегда. Пожалуйста, помолитесь за Дейла, Мэри, Энни и всю семью Россингтон, и уважайте частную жизнь его близких в это трудное время", - пишут собратья музыканта.

Гэри Россингтон был одним из музыкантов, которые основали группу Lynyrd Skynyrd в 1964 году - группу, которая стала синонимом южного рока и кантри рока. Россингтон был одним из соавторов песни Sweet Home Alabama, которая считается классикой рока и в наши дни.

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Музыкант был последним выжившим членом "оригинального" состава группы, и до конца своих дней продолжал играть в Lynyrd Skynyrd.

Смерть начала наступать на пятки Россингтону еще в 1976 году - тогда он чудом выжил в ДТП после лобового столкновения на автомобиле с деревом. В 1977 году вместе с группой попал в авиакатастрофу - солист Ронни Ван Зант, басист Стив Гейнс и бек-вокалистка Кесси Гейнс погибли, а Гари выжил, хоть и получил перелом обеих рук, ноги, и сильные повреждения брюшной полости.

В 2003 году у музыканта начались проблемы с сердцем - он перенес 5 операций. В 2015 пережил сердечный приступ, а в 2021 - еще одну операцию. Причина смерти Гэри Россингтона не разглашается.

Ранее стало известно, что турецкий актер Чагдаш Чанкая ("Основание: Осман") погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля - тело его и супруги нашли под завалами.

Также в СМИ сообщили про смерть канадского актера Джорджа Робертсона, который стал известен благодаря роли шефа полиции (а позднее - комиссара) Хенри Херста в цикле комедийных фильмов Полицейская академия.

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