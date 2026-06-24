Шесть часов в скорой: победительница "Холостяка" попала в больницу

Кратко:
- Что случилось с Шульгиной
- Что она сама сказала
Победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, пожаловалась на проблемы со здоровьем.
Молодая мама, которая сейчас проживает в США, поделилась своей историей на странице в Instagram.
По словам блогерши, ей резко стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь.
"Резко стало плохо. Испытала слабость, усталость, напряжение в мышцах. Шесть часов провели в скорой", — сообщила она.
Позже она сообщила, что "понимает по психосоматике, что с ней случилось". По словам блогерши, она "много на себя взяла".
"В какой-то момент я слишком много на себя взяла. Работа, дети, семья и сестра, которая приехала ко мне, и мне безумно хочется проводить с ней время, мы очень поздно ложились. Я банально не высыпалась эти дни. И организм сказал отдохнуть", — объяснила блогерша.
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Кто такая Александра Шульгина
Александра Шульгина - победительница шоу "Холостяк Украина 1 сезон". Родилась осенью 1988 года в Киеве, окончила Киевский национальный лингвистический университет.
Сейчас она живет в США и строит карьеру мотивационного оратора. Замужем, воспитывает двух дочек - Анджелину и Аспен.
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