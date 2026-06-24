Шесть часов в скорой: победительница "Холостяка" попала в больницу

Александра Шульгина пожаловалась на резкое ухудшение своего здоровья.

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Александра Шульгина оказалась в больнице / Коллаж Главред, фото Instagram/ alessandra_shulgina

Кратко:

Что случилось с Шульгиной

Что она сама сказала

Победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Молодая мама, которая сейчас проживает в США, поделилась своей историей на странице в Instagram.

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По словам блогерши, ей резко стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь.

Шульгина показалась в больнице / Фото Instagram/alessandra_shulgina

"Резко стало плохо. Испытала слабость, усталость, напряжение в мышцах. Шесть часов провели в скорой", — сообщила она.

Шульгина показалась в больнице / Фото Instagram/alessandra_shulgina

Позже она сообщила, что "понимает по психосоматике, что с ней случилось". По словам блогерши, она "много на себя взяла".

Шульгина показалась в больнице / Фото Instagram/alessandra_shulgina

"В какой-то момент я слишком много на себя взяла. Работа, дети, семья и сестра, которая приехала ко мне, и мне безумно хочется проводить с ней время, мы очень поздно ложились. Я банально не высыпалась эти дни. И организм сказал отдохнуть", — объяснила блогерша.

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Кто такая Александра Шульгина Александра Шульгина - победительница шоу "Холостяк Украина 1 сезон". Родилась осенью 1988 года в Киеве, окончила Киевский национальный лингвистический университет. Сейчас она живет в США и строит карьеру мотивационного оратора. Замужем, воспитывает двух дочек - Анджелину и Аспен.

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