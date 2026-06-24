Как две капли воды: дочь Кейт Мосс выросла копией матери

Кратко:
- Как выглядит дочь Кейт Мосс
- На каком мероприятии ее сфотографировали
Лила Мосс стала точной копией своей матери - супермодели Кейт Мосс.
Накануне она задала тон гламурному вечеру Gucci перед Уимблдоном в Лондоне, пишет The Daily Mail.
23-летняя модель была одета в чёрный комбинезон с глубоким декольте от дизайнера и присоединилась к таким звездам, как Сальма Хайек, Наоми Эки, теннисист Янник Синнер и принцесса Мария-Олимпия Греческая и Датская.
Лила продемонстрировала свои длинные ноги в туфлях на каблуках с фирменной пряжкой Gucci в виде конской уздечки и дополнила образ чёрной сумкой через плечо.
Лила становится заметной фигурой в индустрии моды, идя по стопам своей матери. Ранее модница призналась, что заглядывает в гардероб Кейт "как минимум раз в неделю".
Она сказала: "Моя мама застает меня в своем гардеробе как минимум раз в неделю, но я знаю, что все действительно запретные вещи будут спрятаны. Так что да, этот винтажный жакет Dior Bar — мой".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек(настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, сделала душераздирающее заявление о российских властях.
Ранее также музыкальный продюсер Владимир Бебешко неожиданно поделился тем, что пережил серьезные проблемы со здоровьем.
Вас также может заинтересовать:
- На глазах у дочки: в 35 лет умер популярный британский актер и модель
- Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели
- Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель
Кто такая Кейт Мосс
Кейт Мосс - британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.
По данным Википедии, она получила пристальное внимание СМИ за свой праздный образ жизни. Обвинения в употреблении наркотиков, начавшиеся в конце 2005 года, повлекли за собой отказ многих дизайнеров работать с ней. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова вернулась в профессию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред