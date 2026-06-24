Как две капли воды: дочь Кейт Мосс выросла копией матери

Дочь популярной модели Кейт Мосс стала очень похожа на свою мать.

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Дочь Кейт Мосс стала ее точной копией / Коллаж Главред, фото Instagram/lilamoss

Кратко:

Как выглядит дочь Кейт Мосс

На каком мероприятии ее сфотографировали

Лила Мосс стала точной копией своей матери - супермодели Кейт Мосс.

Накануне она задала тон гламурному вечеру Gucci перед Уимблдоном в Лондоне, пишет The Daily Mail.

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23-летняя модель была одета в чёрный комбинезон с глубоким декольте от дизайнера и присоединилась к таким звездам, как Сальма Хайек, Наоми Эки, теннисист Янник Синнер и принцесса Мария-Олимпия Греческая и Датская.

Лила продемонстрировала свои длинные ноги в туфлях на каблуках с фирменной пряжкой Gucci в виде конской уздечки и дополнила образ чёрной сумкой через плечо.

Лила Мосс стала копией матери / Фото Instagram/lilamoss

Лила становится заметной фигурой в индустрии моды, идя по стопам своей матери. Ранее модница призналась, что заглядывает в гардероб Кейт "как минимум раз в неделю".

Лила Мосс стала копией матери / Фото Instagram/lilamoss

Она сказала: "Моя мама застает меня в своем гардеробе как минимум раз в неделю, но я знаю, что все действительно запретные вещи будут спрятаны. Так что да, этот винтажный жакет Dior Bar — мой".

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Кто такая Кейт Мосс Кейт Мосс - британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. По данным Википедии, она получила пристальное внимание СМИ за свой праздный образ жизни. Обвинения в употреблении наркотиков, начавшиеся в конце 2005 года, повлекли за собой отказ многих дизайнеров работать с ней. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова вернулась в профессию.

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