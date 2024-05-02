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Шер впервые рассказала про неудавшийся роман с Элвисом Пресли

Анна Подгорная
2 мая 2024, 20:09
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Король был большим ценителем женской красоты, поэтому не отказал себе в удовольствии ухлестнуть за юной звездой.
Шер, Элвис Пресли
Шер про Элвиса Пресли - Шер отшила Элвиса / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

В ноябре 2022 года стало известно, что легендарная певица Шер закрутила роман с музыкальным продюсером и моделью Александром Эдвардсом, который младше нее на 40 лет. Поговаривают даже, что пара планирует пойти под венец, но пока влюбленные просто наслаждаются обществом друг друга.

Молодой любовник - не единственная пикантная страничка в истории личной жизни Шер. Недавно звезда рассказала, что к ней проявлял интерес сам Король - американский певец Элвис Пресли.

Артистка призналась, что отказала ему - он был слишком блистательными, и его окружение пугало девушку. "Это потому, что я нервничала и знала о людях вокруг него. Дело не в том, что они были плохими людьми, просто я немного нервничала из-за его репутации. Я очень застенчивая, когда не работаю, и немного стесняюсь мужчин", - вспоминает Шер в шоу Дженнифер Хадсон

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Вероятно, неудавшийся роман межу Элвисом и Шер произошел в начале 60-ых - на заре карьеры Шер, как певицы, и в самом начале отношений Пресли с его будущей супругой Присциллой. Впрочем, оба супруга были не слишком верны друг другу на протяжении их жизни вместе. Сама Шер решила больше этот эпизод своей биографии не комментировать.

Кто такая Шер?

Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

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Ранее Дэвид Бекхэм обвинил популярного голливудского актера в мошенничестве на 14 млн. По мнению спортсмена, Марк Уолберг нарушил условия договора, из-за чего Бекхэм потерял прибыль.

Также американская певица Кэти Перри публично отругала своего мужа, британского актера Орландо Блума, из-за его нового проекта. Артистка поставила ему жесткое условия.

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