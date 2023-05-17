Шарлиз Терон рассекретила своего нового бойфренда-модель

Влюбленная актриса не стала прятаться от папарацци во время прогулки с Алексом Димитриевичем.

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Шарлиз Терон встречается с моделью Алексом Димитриевичем / ua.depositphotos.com

Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон нашла себе нового бойфренда. Слухи про ее новые отношения стали ходить еще в январе, однако папарацци впервые удалось получить неопровержимые доказательства, сообщает Daily Mail.

В Сети появились снимки, на которых Шарлиз вышла на обеденную прогулку с моделью по имени Алекс Димитриевич - пара держалась за руки, и направлялась в ресторан. Влюбленные выглядели счастливо и очень расслаблено.

Известно, что Алекс на год младше 47-летней Шарлиз, снимался в основном для спортивных изданий. Однако его профессиональная деятельность выходит за рамки модельного бизнеса. Также он является директором по дизайну и соучредителем нескольких фирм.

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Шарлиз Терон известна своей нелюбовью к интрижкам. Она всегда заводила длительные отношения с мужчинами, однако ни одни из них так и не закончились браком - актриса никогда не была замужем. В декабре 2014 года она приняла предложение руки и сердца от актера Шона Пенна, с которым встречалась с 2013 года, однако год спустя пара распалась.

so adorable! ?? charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california. pic.twitter.com/PqYiSQ6VdQ — charlize theron daily (@dailytheron) May 16, 2023

Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.

Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.

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