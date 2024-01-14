Сергей Притула рассказал, как проходит военно-врачебную комиссию

Общественный деятель поделился своим опытом общения с сотрудниками ТЦК.

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Сергей Притула проходит ВВК / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiyprytula

Украинский шоумен, волонтер и общественный деятель Сергей Притула имеет право на отсрочку от мобилизации - он является отцом троих несовершеннолетних детей, что, согласно украинским законам, позволяет ему претендовать на "бронь".

Тем не мене Притула, похоже, решил все же встать на учет. В эфире подкаста, который Сергей ведет вместе с украинским стендапером Антоном Тимошенко, он признался, что проходит военно-врачебную комиссию.

"У меня сегодня был прекрасный день, я проходил ВВК. Еще не все, еще завтра", - заявил шоумен. Было ли это его личной инициативой, или он получил повестку, Притула не уточнил.

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Кроме того он отметил, что сотрудники ТЦК, который он посетил, были лояльны и вежливы по отношению к нему. Деятель предположил, что на их отношение могла повлиять его публичность, но ему все же хочется верить, что и для других негатива меньше.

"Главное, что я убедился... Когда мы о мобилизации говорим, очень много негатива по поведению людей из ТЦК. Сегодня я был в ТЦК и на ВВК. Конечно, возможно, моя медийная морда влияет на отношение, но, наоборот..." - рассказал Сергей Притула.

Ранее новый муж Нади Дорофеевой, музыкант и ресторатор Миша Кацурин, показал невиданный ранее свадебный портрет певицы, который был сделан вскорости после церемонии бракосочетания.

Также стало известно, что песня Кристины Соловий "Тримай" звучала в шоу жены путиниста Пескова - Татьяна Навка украла трек у украинской певицы и опорочила его переводом на русский язык. Соловий намерена судиться.

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