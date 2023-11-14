Сергей Притула "наехал" на кота Степана и назвал его уклонистом - что случилось

Украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула похвастался фотографией настоящей знаменитости: в его волонтерский штаб пришел кот Сырский - питомец военнослужащего Романа Синицина и звезда интернета.
Притула был так впечатлен встречей, что разместил снимок усатого на своей странице в Facebook. "Безусловно самый известный кот страны посетил наш фон с дружеским визитом! Договорились о сотрудничестве", - подписал портрет Сырского волонтер.
Обаятельный пушистик собрал более 8 тысяч лайков всего за несколько часов. Однако в комментариях Сергею Притуле не единожды заявляли, что титул самого известного кота в Украине все же принадлежит Степану.
Волонтер, со свойственным ему остроумием, решил с этим не согласиться. "Кто? Это тот уклонист, которого в юбке через границу перевозили и который вечно постит фото с бухлом? И вы его сравниваете с нашим боевым котом Сырским?! Какое неуважение", - написал Притула. Безусловно, в шутку.
К счастью, юмор шоумена поняли все, и решили ему подыграть. Например, сообщили, что Степан не уклонист, а просто гораздо старше Сырского, поэтому и не служит. Да и пьет котик исключительно за победу Украины.
Кот Степан с хозяйкой действительно покинул страну в марте 2022 года - он жил в Харькове, в районе Северная Салтовка, который поддавался ожесточенным обстрелам оккупантов. Но уже осенью интернет-знаменитость вернулся в Украину. Благодаря высокой популярности Степан собирает деньги на нужды ВСУ и украинских животных.
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