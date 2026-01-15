Укр
Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

Анна Подгорная
15 января 2026, 23:44
Один символический жест выдает Бюндхен.
Жизель Бюндхен с сыном
Жизель Бюндхен дети - подробности о третьем ребенке модели / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gisele

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в феврале 2025 года в третий раз стала мамой. Она родила сына своему давнему другу и тренеру по джиу-джитсу Хоакиму Валенте. Бюндхен и Валенте поженились в декабре 2025 на тайной церемонии - через 10 месяцев после появления на свет общего ребенка.

Малышу №3 в семье Бюндхен скоро исполнится годик, а модель до сих пор скрывает его имя. Журналисты Daily Mail создали свою теорию об имени малыша.

В последнее время Жизель Бюндхен часто появляется на фото в золотом колье с четырьмя буквами на нем: J, B, V, A. В прессе предполагают, что J - первая буква имени Хоаким, В - Бенджамина, первенца модели, V - Вивиан, ее дочери. Следуя такой логике А - первая буква имени третьего ребенка манекенщицы.

Представители Жизель Бюндхен пока не подтверждают и не опровергают это суждение.

Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен в "особенном" ожерелье / фото: instagram.com/gisele

Жизель Бюндхен - личная жизнь

В начале двухтысячных Жизель Бюндхен встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. Затем в 2009 году вышла замуж за профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди. В этом браке модель родила двоих детей - Бенджамина Рейна (род.08.12.2009) и Вивиан Лейк(род.05.12.2012). Бюндхен и Брэди развелись в 2022 году.

В январе 2023 года Жизель заподозрили в романе с Хоакимом Валенте. В феврале 2025 года модель родила ему сына, а в декабре вышла за него замуж.

Жизель Бюндхен, Хоаким Валенте
Жизель Бюндхен и Хоаким Валенте / фото: instagram.com/gisele

О персоне: Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret" (2002-2006). Принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé; появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone, сообщает Википедия.

