Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

Один символический жест выдает Бюндхен.

https://stars.glavred.info/sekretnyy-kod-ot-schastya-zhizel-byundhen-nameknula-na-imya-novorozhdennogo-syna-10732724.html Ссылка скопирована

Жизель Бюндхен дети - подробности о третьем ребенке модели / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gisele

Читайте больше:

Что известно о третьем ребенке Жизель Бюндхен

О деталях личной жизни манекенщицы

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в феврале 2025 года в третий раз стала мамой. Она родила сына своему давнему другу и тренеру по джиу-джитсу Хоакиму Валенте. Бюндхен и Валенте поженились в декабре 2025 на тайной церемонии - через 10 месяцев после появления на свет общего ребенка.

Малышу №3 в семье Бюндхен скоро исполнится годик, а модель до сих пор скрывает его имя. Журналисты Daily Mail создали свою теорию об имени малыша.

видео дня

В последнее время Жизель Бюндхен часто появляется на фото в золотом колье с четырьмя буквами на нем: J, B, V, A. В прессе предполагают, что J - первая буква имени Хоаким, В - Бенджамина, первенца модели, V - Вивиан, ее дочери. Следуя такой логике А - первая буква имени третьего ребенка манекенщицы.

Представители Жизель Бюндхен пока не подтверждают и не опровергают это суждение.

Gisele Bundchen hints at baby name with coded jewelry after secret Joaquim Valente wedding https://t.co/CnCUjDiHvR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 15, 2026

Жизель Бюндхен в "особенном" ожерелье / фото: instagram.com/gisele

Жизель Бюндхен - личная жизнь

В начале двухтысячных Жизель Бюндхен встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. Затем в 2009 году вышла замуж за профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди. В этом браке модель родила двоих детей - Бенджамина Рейна (род.08.12.2009) и Вивиан Лейк(род.05.12.2012). Бюндхен и Брэди развелись в 2022 году.

В январе 2023 года Жизель заподозрили в романе с Хоакимом Валенте. В феврале 2025 года модель родила ему сына, а в декабре вышла за него замуж.

Жизель Бюндхен и Хоаким Валенте / фото: instagram.com/gisele

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

Также стало известно, что Николь Кидман официально вновь холоста - всего через три месяца после подачи актрисой заявления на развод с кантри-певцом Китом Урбаном.

Читайте также:

О персоне: Жизель Бюндхен Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret" (2002-2006). Принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé; появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред