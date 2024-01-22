"Считайте это признанием": Лилия Ребрик рассказала про минусы новой беременности

Ведущая кропотливо записала все плюсы того, что скоро станет мамой третьей девочки. Увы, место для недостатков тоже нашлось.

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Лилия Ребрик высказалась про плюсы и минусы третьей беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик уже в марте 2024 года готовится в третий раз стать матерью. И чем ближе заветная дата, тем откровенней артистка становится со своими подписчиками.

Так в своем блоге в Instagram она написала пост, который сама назвала признанием. В нем Ребрик перечислила плюсы и минусы третьей беременности. При этом она отметила, что уже знакомый путь материнства все равно представляется совершенно уникальным опытом.

Так из плюсов ведущая отметила отсутствие токсикоза, улучшение здоровья волос и более осознанный подход к работе, который позволяет ей заниматься любимым делом и отдыхать столько, сколько нужно. "Третья беременность совсем иная. По-своему особенная. По-своему волнующая. И хоть и в третий раз, но проживаешь все как впервые. Как и в предыдущие две, я активно работаю, но не устаю так, как раньше. Потому что даю себе вовремя отдохнуть. ... Из плюсов - наконец-то нет токсикоза! После шестого месяца только на третьей беременности мой организм наконец прекратил сопротивляться. Токсикоз как рукой сняло! Незнакомое для меня прекрасное чувство. Потому что с девочками - что с Дианой, что с Полиной каждый день все девять месяцев токсикозила. ... Еще из плюсов - отросли волосы! Задачка со звездочкой: сохранить их и после родов", - пишет артистка.

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Среди минусов Лилия Ребрик отмечает лишние килограммы и повышенную эмоциональность - ей тяжело переживать то, что происходит в Украине из-за страны-оккупанта. Также она острее реагирует на хейт общественности, особенно в том, что касается ее третьей беременности. Стоит отметить, что из-за последнего она даже сделала свой блог закрытым.

"Трудно переношу обстрелы. Это, считайте, мое признание вам. Стрессую, боюсь заглядывать в ленту новостей, плачу, свирепствую (сами знаете на кого). ... Настроение — изменчивое, эмоции зашкаливают. Здесь все стабильно. ... Еще из минусов (чуть не забыла) – очень чувствительная стала к хейту. Особенно хейту по теме третьей беременности. Как открою комментарии, то хоть к бабке иди яйцами выкатывать", - пожаловалась Ребрик.

Лилия Ребрик высказалась про плюсы и минусы третьей беременности / instagram.com/liliia.rebrik

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