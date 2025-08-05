"Счастье": кто стал новым партнером Леси Никитюк

Вы узнаете:
- Кто стал новым ведущим шоу "Кто сверху?"
- Как его выбирали
Новый канал представил нового капитана мужской команды и соведущего Леси Никитюк в шоу "Кто сверху?".
Как стало известно, место Богдана Шелудяка займет певец Владимир Дантес.
"Почему долго ждали, чтобы предложить мне роль ведущего? Шучу! Но стать частью легендарного проекта – это настоящий кайф и счастье", – сказал Владимир.
Дантес не проходил кастинг на ведущего, ем позвонили представители канала и признались, что Леся Никитюк хочет работать в паре только с ним.
"Когда такое слышишь, не согласиться просто невозможно. Я давно работаю на Новом, потому уже был знаком с командой проекта. И с нетерпением жду старт съемок! Кстати, каждый сезон "Кто сверху?" удивляет чем-то новым, но такого обновления, как я, проект еще не видел! Будет круто!" – добавил певец.
Почему Богдан Шелудяк ушел из шоу "Кто сверху"
Ведущий отметил, что очень любит шоу и всех причастных к нему, но решил погрузиться в сферу криптовалюты.
"Это требует постоянного погружения. Также мы постоянно совершенствуем свой учебный продукт. Эта работа занимает много времени и сил. Подготовка к съемкам и съемочный процесс телевизионного шоу требует не меньшего ресурса. Поэтому мне пришлось выбирать, и это был очень сложный выбор", – сказал Шелудяк.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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