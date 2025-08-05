"Счастье": кто стал новым партнером Леси Никитюк

Уже названо имя нового ведущего шоу.

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Леся Никитюк сама выбрала соведущего / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

Кто стал новым ведущим шоу "Кто сверху?"

Как его выбирали

Новый канал представил нового капитана мужской команды и соведущего Леси Никитюк в шоу "Кто сверху?".

Как стало известно, место Богдана Шелудяка займет певец Владимир Дантес.

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"Почему долго ждали, чтобы предложить мне роль ведущего? Шучу! Но стать частью легендарного проекта – это настоящий кайф и счастье", – сказал Владимир.

Шоу "Кто сверху?" / фото: скрин instagram.com/novy_channel/

Дантес не проходил кастинг на ведущего, ем позвонили представители канала и признались, что Леся Никитюк хочет работать в паре только с ним.

Леся Никитюк показала новорожденного сына / Фото Instagram/ lesia_nikituk

"Когда такое слышишь, не согласиться просто невозможно. Я давно работаю на Новом, потому уже был знаком с командой проекта. И с нетерпением жду старт съемок! Кстати, каждый сезон "Кто сверху?" удивляет чем-то новым, но такого обновления, как я, проект еще не видел! Будет круто!" – добавил певец.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Почему Богдан Шелудяк ушел из шоу "Кто сверху"

Ведущий отметил, что очень любит шоу и всех причастных к нему, но решил погрузиться в сферу криптовалюты.

"Это требует постоянного погружения. Также мы постоянно совершенствуем свой учебный продукт. Эта работа занимает много времени и сил. Подготовка к съемкам и съемочный процесс телевизионного шоу требует не меньшего ресурса. Поэтому мне пришлось выбирать, и это был очень сложный выбор", – сказал Шелудяк.

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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