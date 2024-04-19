СБУ сообщила о заочном подозрении певцу-предателю из Киева

По Джанго плачет тюрьма за его провоенные и антиукраинские высказывания.

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Джанго СБУ - певцу сообщили о подозрении по 3 статьям УК Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/alexeypoddubny_jango

Уроженец Киева Алексей Поддубный, он же певец-путинист Джанго, уже 10 лет посвящает свое творчество кремлевской пропаганде. Артист дал множество концертов на оккупированных страной-агрессором территориях, публично поддерживает войну в Украине и геноцид украинцев.

На своих страницах в социальных сетях он хвастается российскими наградами и знакомством с террористами, и всячески продвигает пропагандистские нарративы. Служба безопасности Украины объявила Поддубному подозрение из-за многочисленных подтвержденных фактов его подрывной деятельности против Украины.

"Следователи Службы безопасности сообщили Поддубному заочно о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины); ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией); ст. 436 (пропаганда войны)", - сообщает СБУ Винницкой области на своей странице в Facebook. Сотрудники этого отделения при процессуальном руководстве областной прокуратуры проводили проверку деятельности коллаборанта.

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По этим статьям путинисту Джанго грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Кроме этого предателю с июня 2022 года запрещен въезд в Латвию из-за поддержки войны в Украине, а с января 2023 он внесен в санкционный список Украины. Внесен в базу "Миротворец".

Джанго СБУ - певцу сообщили о подозрении по 3 статьям УК Украины / facebook.com/ssu.vinnytsia

Кто такой Джанго? Алексей Викторович Поддубный, более известный как Джанго — российский певец, композитор, музыкант и аранжировщик. Лидер и руководитель одноименной группы Джанго. В декабре 2013 года публично осудил Революцию достоинства, объяснив попытки смены власти на Украине "американскими интересами". С 2015 года начал выступать на оккупированных территориях. В 2022 году поддержал российское вторжение на Украину; по его мнению - большинство украинских людей воспримет шаг россии положительно "как освобождение", также заявил что необходимо "искоренить саму идею украинства". В дальнейшем выступал в стране-оккупанте на концертах в поддержку войны в Украине, сообщает Википедия.

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Ранее пропагандистка Маргарита Симоньян слила предательницу Любовь Успенскую и рассказала, как певица-путинистка помогает российским оккупантам убивать украинцев.

Также стало известно, что клоуна-путиниста Юрия Куклачева после обширного инфаркта резали по живому. Ему стало плохо на собственном юбилейном концерте, а на операционном столе у кремлевского шута остановилось сердце.

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