УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

СБУ сообщила о заочном подозрении певцу-предателю из Киева

Анна Подгорная
19 апреля 2024, 03:03
По Джанго плачет тюрьма за его провоенные и антиукраинские высказывания.
Джанго
Джанго СБУ - певцу сообщили о подозрении по 3 статьям УК Украины / коллаж: Главред, фото: t.me/alexeypoddubny_jango

Уроженец Киева Алексей Поддубный, он же певец-путинист Джанго, уже 10 лет посвящает свое творчество кремлевской пропаганде. Артист дал множество концертов на оккупированных страной-агрессором территориях, публично поддерживает войну в Украине и геноцид украинцев.

На своих страницах в социальных сетях он хвастается российскими наградами и знакомством с террористами, и всячески продвигает пропагандистские нарративы. Служба безопасности Украины объявила Поддубному подозрение из-за многочисленных подтвержденных фактов его подрывной деятельности против Украины.

"Следователи Службы безопасности сообщили Поддубному заочно о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины); ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией); ст. 436 (пропаганда войны)", - сообщает СБУ Винницкой области на своей странице в Facebook. Сотрудники этого отделения при процессуальном руководстве областной прокуратуры проводили проверку деятельности коллаборанта.

видео дня

По этим статьям путинисту Джанго грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Кроме этого предателю с июня 2022 года запрещен въезд в Латвию из-за поддержки войны в Украине, а с января 2023 он внесен в санкционный список Украины. Внесен в базу "Миротворец".

Джанго
Джанго СБУ - певцу сообщили о подозрении по 3 статьям УК Украины / facebook.com/ssu.vinnytsia

Кто такой Джанго?

Алексей Викторович Поддубный, более известный как Джанго — российский певец, композитор, музыкант и аранжировщик. Лидер и руководитель одноименной группы Джанго. В декабре 2013 года публично осудил Революцию достоинства, объяснив попытки смены власти на Украине "американскими интересами". С 2015 года начал выступать на оккупированных территориях. В 2022 году поддержал российское вторжение на Украину; по его мнению - большинство украинских людей воспримет шаг россии положительно "как освобождение", также заявил что необходимо "искоренить саму идею украинства". В дальнейшем выступал в стране-оккупанте на концертах в поддержку войны в Украине, сообщает Википедия.

Последние звездные новости:

Ранее пропагандистка Маргарита Симоньян слила предательницу Любовь Успенскую и рассказала, как певица-путинистка помогает российским оккупантам убивать украинцев.

Также стало известно, что клоуна-путиниста Юрия Куклачева после обширного инфаркта резали по живому. Ему стало плохо на собственном юбилейном концерте, а на операционном столе у кремлевского шута остановилось сердце.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

23:47 Украина
Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

22:53 Украина
Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

21:39 Мир
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина 44347

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя 9697

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие 9362

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой 8450

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой

Последние новости

04:00

Внук-беглец Софии Ротару вышел на связь и огорошил поклонников - что с ним произошло

03:03

СБУ сообщила о заочном подозрении певцу-предателю из Киева

02:32

Мужчина назвал 6 опасных предметов, которые категорически нельзя пылесоситьВидео

02:05

Крымский мост мог остаться без защиты: новые подробности удара по Джанкою

01:35

Головоломка на проверку IQ: нужно найти снеговика за 12 секунд

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
00:12

Потап на видео полил свою лысину молоком ради Насти Каменских

18 апреля, четверг
23:50

Женщина показала трюк с подводкой, который поможет выглядеть моложеВидео

23:47

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

23:14

РФ собрала 20-25 тыс. солдат: в ВСУ сказали, на какие населенные пункты нацелился враг

Реклама
22:53

Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

22:30

Анонсированное на май наступление РФ уже началось: враг определил два направления

22:17

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

21:39

Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

21:36

70-метровое пламя плавит асфальт: в Харьковской области произошел мощный взрывВидео

21:27

Подписчики не узнали младшую дочь Брежневой: выглядит, как взрослая девушкаФото

20:51

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

20:21

Зеленского хотели убить в Польше: в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению

20:14

Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины - Шольц

19:40

Россию ждут налеты дронов: Украина сменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км

19:21

Чем категорически нельзя мыть стеклянную плиту: ответ удивит вас: ответ удивит вас

Реклама
19:16

Александр Фильчаков в Риме: в центре внимания - защита Украины от атак РФ и борьба с преступностью во время войны актуально

19:15

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощьмнение

19:14

НАТО должно подготовиться: генерал Бундесвера сказал, когда РФ может напасть

19:09

Заморозки со снегом и дождем: в Украине свирепствует мощный циклон

18:13

Начнется "черная полоса": какую обувь нельзя обувать 19 апреля - приметы

18:08

F-16 появятся в Украине раньше, чем ожидалось: премьер Бельгии раскрыл сроки

18:02

"Не хотела поднимать трубку": бывшая жена Дзидзьо рассказала, какие у них сейчас отношения

17:51

Украина резко ответила грузинскому премьеру на его бред об "украинизации"

17:50

Как избавиться от моли раз и навсегда: специалисты раскрыли действенный метод

17:49

Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

17:33

Опозорил на всю Россию: певицу Валерию подставил друг прямо на юбилее

17:16

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в ДжанкоеВидео

17:14

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

17:03

Все гонорары для ВСУ: путинистка Поплавская "слила" известных российских артистов

16:41

Когда разыскиваемого Свинарчука задержат, он будет свидетельствовать в отношении Порошенко - эксперт

16:41

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

16:28

РФ пойдет в масштабное наступление летом: в ВСУ раскрыли, какой город под угрозой

16:26

Уже на внушительном сроке: Злата Огневич беременна первенцем

16:21

Трампистка подала идиотские правки в проект по помощи Украине: о чем они

16:21

"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУФото

Реклама
16:10

С микрофоном и гитарой: бывшая Тищенко поздравила себя с днем рожденияя

15:58

Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

15:54

Слава Каминская показала, как выглядит ее бюст после разрыва импланта

15:31

У Путина придумали способ избежать мобилизации: в Bloomberg узнали детали

15:24

Visa или MasterCard: какую лучше выбрать платежную систему

15:23

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд грн - СМИ

14:53

Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответомВидео

14:53

Сон плюс пять лет, вино плюс один: какие привычки добавляют года жизни

14:45

Принц Уильям сделал мощное заявление о суициде, возвращаясь к своим королевским обязанностям

14:43

"Исчезнут навсегда": как правильно обработать территорию от клещейВидео

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять