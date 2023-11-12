Сбежавшего Влада Яму захейтили за беззаботное видео с танцами

Украинский танцор Влад Яма перебрался с семьей в США во время полномасштабной войны. И хоть в Америке артист занимается благотворительностью на пользу защитников Украины и соотечественников, которые пострадали от российской агрессии, его критикуют за побег.
Теперь каждый пост Ямы в социальных сетях для многих становится поводом для возмущения. Особенно если он делится кадрами подчеркнуто "мирной" жизни.
Так в блоге танцора в Instagram появился короткий черно-белый ролик, на котором он приплясывает перед зеркалом в танцевальной студии. Видео Яма подписал "No stress" (без стресса – прим. редактора).
Беззаботность Ямы послужила толчком для новой волны хейта в его адрес - охваченная войной страна отмечает годовщину освобождения Херсона от оккупации и отбивает от участившихся ракетных атак, а танцор по этому поводу демонстративно не "стрессует".
Смотрите видео танца Влада Ямы:
Ранее украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы. Она прокомментировала будущую востребованность коллеги по "Танцях з зірками" на украинском телевидении.
Также продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу. Владимир Завадюк мечтает после победы Украины вернуться к танцевальному проекту, и одно почетное кресло жюри уже занял для известного танцора.
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