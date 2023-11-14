Самые страшные дни: певица Лолита цинично высказалась про начало вторжения России в Украину

Когда террористическая Россия начала бомбить Украину, у певицы в Киеве осталась мама и родная дочь.

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Лолита продолжает поддерживать террориста Путина / скриншот

Российская певица украинского происхождения, которая поддержала военное вторжение России в Украину, Лолита Милявская, неожиданно пожаловалась на "самые тяжелые дни в ее жизни".

По словам предательницы и путинистки, которую цитирует пропагандистское издание "Стархит", это были самые страшные 10 дней в жизни.

Когда террористическая Россия начала бомбить Украину, у певицы в Киеве осталась мама и родная дочь.

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"Раньше я тоже думала, что у меня были страшные дни. Оказалось, что нет… Я молилась и сидела на телефоне. У меня в телефонной книжке были записаны номера разных людей, которых я в жизни не трогала. Начала звонить им всем. Было все равно, что обо мне подумают. Нашлись люди, которые помогли мне вывезти близких. Чего я только не наслушалась — назывались суммы за каждого человека, которого я вывожу. Эти 10 дней были страшными… Мне надо было держаться, одеть близких, потому что они приехали с одним эвакуационным чемоданчиком. Как сидели в бомбоубежище, так и приехали", — говорит Лолита, которая при этом продолжает поддерживать террориста Путина.

Эта ситуация ничему не научила лицемерную певицу и она продолжает поддерживать убийства украинцев.

Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь спровоцировала разговоры о пластической хирургии.

Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!" У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

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