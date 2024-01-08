С руками в крови: Кацурина показала злободневную "романтику" с Дантесом

Украинская бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина состоит в отношениях с украинским певцом, комиком и волонтером Владимиром Дантесом. За развитием их романа с удовольствием следят тысячи поклонников, и пара иногда подбрасывает им любопытные факты про себя.
К примеру, свидания влюбленные предпочитают проводить с пользой. Так вместе недавно они посетили медицинский семинар - опыт, который в современных реалиях может пригодиться каждому украинцу.
Друг на друге Дантес и Кацурина учились накладывать турникеты, обрабатывать раны и оказывать первую помощь до приезда скорой помощи. Бизнесвумен высоко оценила полезные навыки и работу в паре в качестве совместного времяпрепровождения с возлюбленным.
"Наше самое романтичное свидание – прошли вместе курс об остановке критических кровотечений", - пишет Даша Кацурина и делится фотографиями с практикума на своей странице в Instagram.
Ранее новая пассия бывшего мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым. Мужчина может все еще состоять в официальном браке со своей второй супругой - визажисткой Лилией Реус.
Также 46-летняя украинская певица Камалия показала, как празднует Крещение Господне. Артистка в купальнике нырнула в ледяную воду в проруби с головой.
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