Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"С огромным сожалением": Верку Сердючку и команду не выпустили из Украины

Анна Подгорная
6 марта 2025, 18:40
185
Данилко и его представители прокомментировали ситуацию.
Андрей Данилко, Инна Белоконь, Верка Сердючка
Запрет Минкульта на выезд - Сердючку и бэнд не выпустили из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serduchka_band, instagram.com/v_serduchka

Кратко:

  • Данилко заявил про перенос мартовских концертов в Европе
  • Артиста и его творческую команду не выпустили из страны в связи с запретом Минкульта

В конце февраля Минкульт объявил, что с 3 марта временно приостановлена выдача разрешений на выезд из Украины для журналистов и деятелей искусства. В связи с этим Андрей Данилко и его бэнд не могут покинуть страну для мартовского концертного тура по Европе.

Сообщение об этом появилось в блоге артиста в Instagram. Творческая команда заблаговременно подала документы в соответствующие структуры, однако "письма содействия" так и не получила. Поэтому артист объявил про перенос концертов на неопределенный срок.

видео дня

"Давайте держаться вместе в эти непростые времена! Слава Украине!" - прокомментировал эту ситуацию Андрей Данилко.

Андрей Данилко, Инна Белоконь
Запрет Минкульта на выезд - Сердючку и бэнд не выпустили из Украины / instagram.com/v_serduchka

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Анна Кошмал на последних сроках беременности перенесла серьезную вирусную инфекцию с осложнениями на легкие и горло.

Также младший сын Виталия Кличко, баскетболист сборной Украины Максим-Александр Кличко, рассказал, как реагирует на сравнения с отцом в вопросах спортивной карьеры.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Верка Сердючка Андрей Данилко новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня

Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня

20:31Война
Будет припекать +19: когда Украину накроет новое похолодание

Будет припекать +19: когда Украину накроет новое похолодание

19:43Синоптик
Переговоры Украины и США: известна дата и место проведения

Переговоры Украины и США: известна дата и место проведения

19:22Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:31

Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня

20:27

Можно ли брать детей на кладбище: священник дал четкий окончательный ответ

19:59

Следы косметики на воротничке куртки: как быстро вывести следы тоналки и помады

19:43

Будет припекать +19: когда Украину накроет новое похолодание

19:37

Как понять, что пес счастлив: 8 признаков, на которые стоит обращать внимание

Пауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – КуликПауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – Кулик
19:30

Цена "тает на глазах": в Украине резко подешевел популярный овощ

19:22

Переговоры Украины и США: известна дата и место проведения

19:10

Трамп способен помочь Украине единственным способоммнение

19:05

Стоит ли выключать роутер на ночь: эксперты дали неожиданный ответ

Реклама
19:02

Потери Украины и новая тактика россиян: главные новости Украины (дайджест)

18:59

США пытаются усадить РФ и Украину за стол переговоров: чем шантажирует Трамп

18:59

Четыре пункта: Потап в США рассказал, как на самом деле скинул 20 килограмм

18:55

Как выглядеть моложе - секреты гардероба, освежающие образ

18:48

"Отказ" от доллара: в Украине могут изменить основную валюту

18:40

"С огромным сожалением": Верку Сердючку и команду не выпустили из Украины

18:30

Серьезные изменения в документах: в МВД предупредили водителей о важном обновлении

18:22

Дмитрий Комаров: "Когда ты уже находишься в эпицентре события, тебе уже не страшно"

18:21

Бананы могут полностью исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

17:39

"Европа способна выиграть любое противостояние": Туск готов сделать РФ проигравшей

17:34

Десятки тысяч с начала 2025 года: Сырский сделал новое заявление о потерях России

Реклама
17:26

"Воевать некому": Залужный прямо рассказал о критических потерях ВСУ

17:18

"Я в постоянной погоне": звезда "Женского доктора" рассталась с бойфрендом

17:00

Неожиданный штраф за лампочку: когда водителя могут наказать на 1000 гривен

16:45

Бельгия на год отложила поставки в Украину F-16: какая причина

16:07

Серьезный конкурент Винегрету: рецепт уникального салата из свеклы

16:03

"В стиле 1941-1945 годов": Россия готовится к масштабной волне мобилизации

15:57

Другой человек: бывший Лорак показал их общую дочь

15:56

"Есть два сценария": названа дата подписания большой сделки по войне в УкраинеВидео

15:42

ТОП б/у авто, которые не разочаруют владельца: рейтинг надежности от экспертов

15:17

Популярный американский репер Offset едет в РФ с концертом

15:12

"Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

14:58

Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делать в последние дни поста

14:42

Вместе с "осью зла": Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

14:40

Самые энергичные живчики: астрологи назвали ТОП-5 знаков, которые всех заряжают

13:54

Перемирие на месяц: СМИ назвали вариант мирного плана Франции и Британии

13:45

США пытаются шантажировать, чтобы Украина пошла на их условия – нардеп

13:35

Госпродпотребслужба отрицает влияние ОО "Жизнь" на работу службы в 2024 году

13:35

Сотни тысяч украинцев могут депортировать из США: у Трампа готовят решение

13:16

Дочь путиниста Филиппа Киркорова устроила беспредел в школе - детали

13:12

Европа может закрыть небо над частью Украины: о каких областях идет речь

Реклама
12:57

"Хотели посадить на цепь в РФ": Гарик Кричевский рассказал про украинского певцаВидео

12:49

Актер-путинист Евгений Миронов экстренно госпитализирован в РФ

12:49

Будут ли в Украине повышать минимальную зарплату – нардеп ответил

12:33

"Это новая война": Залужный заявил, что россияне изменили тактику в Украине

12:31

Только остроглазые гении найдут число 906 за 5 секунд: сложная загадка

12:29

"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

12:14

Как избавиться от плесени в ванной раз и навсегда: понадобится 2 простых продукта

12:02

Доллар подешевел до минимума, а евро взлетел до 45 гривень - свежий курс валют

11:45

Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США

11:21

Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почтыФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять