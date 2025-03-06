"С огромным сожалением": Верку Сердючку и команду не выпустили из Украины

Кратко:
- Данилко заявил про перенос мартовских концертов в Европе
- Артиста и его творческую команду не выпустили из страны в связи с запретом Минкульта
В конце февраля Минкульт объявил, что с 3 марта временно приостановлена выдача разрешений на выезд из Украины для журналистов и деятелей искусства. В связи с этим Андрей Данилко и его бэнд не могут покинуть страну для мартовского концертного тура по Европе.
Сообщение об этом появилось в блоге артиста в Instagram. Творческая команда заблаговременно подала документы в соответствующие структуры, однако "письма содействия" так и не получила. Поэтому артист объявил про перенос концертов на неопределенный срок.
"Давайте держаться вместе в эти непростые времена! Слава Украине!" - прокомментировал эту ситуацию Андрей Данилко.
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