"С огромным сожалением": Верку Сердючку и команду не выпустили из Украины

Данилко и его представители прокомментировали ситуацию.

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Запрет Минкульта на выезд - Сердючку и бэнд не выпустили из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serduchka_band, instagram.com/v_serduchka

Кратко:

Данилко заявил про перенос мартовских концертов в Европе

Артиста и его творческую команду не выпустили из страны в связи с запретом Минкульта

В конце февраля Минкульт объявил, что с 3 марта временно приостановлена выдача разрешений на выезд из Украины для журналистов и деятелей искусства. В связи с этим Андрей Данилко и его бэнд не могут покинуть страну для мартовского концертного тура по Европе.

Сообщение об этом появилось в блоге артиста в Instagram. Творческая команда заблаговременно подала документы в соответствующие структуры, однако "письма содействия" так и не получила. Поэтому артист объявил про перенос концертов на неопределенный срок.

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"Давайте держаться вместе в эти непростые времена! Слава Украине!" - прокомментировал эту ситуацию Андрей Данилко.

Запрет Минкульта на выезд - Сердючку и бэнд не выпустили из Украины / instagram.com/v_serduchka

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