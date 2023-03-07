"С ног на голову": шоу Victoria`s Secret возвращается после 4-летней паузы в новом виде

Шоу выйдет в обновленном формате и ожидается, что очень удивит пользователей.

Victoria`s Secret Show / Скриншот YouTube

Супер модели, ангелы американского бренда Victoria’s Secret, "возвращаются на землю".

Как сообщило издание Page Six, ритейлер нижнего белья объявил о возвращении своего культового показа Victoria's Secret Fashion Show во время объявления о своих доходах в 2022 году. Между тем, поклонникам следует ожидать некоторых изменений в сексуальном шоу на подиумах, которое было в перерыве в течение последних четырех лет.

Как впервые сообщил Retail Dive, компания объявила, что вернет свой показ мод в этом году после резкого падения рейтингов и критики по поводу отсутствия расового и телесного разнообразия, вынудившего ритейлера приостановить ежегодное мероприятие в 2019 году.

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Victoria's Secret еще не рассказала, что будет представлять собой "новая версия" показа мод, но бренд говорит нам, что показ "отразит то, кто мы есть сегодня". Компания сообщила, что удвоит свою "приверженность защите женского голоса и их уникального взгляда".

"Как мы уже сообщали ранее, наша новая концепция бренда и миссия останутся нашим руководящим принципом", — говорится в заявлении. "Это приведет нас к новым пространствам, таким как восстановление одного из наших лучших маркетинговых и развлекательных объектов на сегодняшний день и переворачивание его с ног на голову, чтобы отразить, кто мы есть сегодня. Мы рады поделиться более подробной информацией позже в этом году", - сообщили представители.

Показ Victoria's Secret Fashion Show стартовал в 1997 году с участием супер моделей, включая Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум, Тайру Бэнкс, и в нем приняли участие Миранда Керр, Жизель Бюндхен, Адриана Лима, Карли Клосс, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и многие другие.

Несмотря на то, что в течение многих лет шоу имело высоченные рейтинги, его популярность упала после информационной кампании #MeToo, что заставило компанию переоценить шоу.

Напомним, ранее 41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян порадовала поклоннико новыми откровенными фото в крошечном купальнике.

Звезда реалити-шоу, ставшая миллиардером, опубликовала серию ослепительных снимков в купальниках на фоне нехарактерно холодной и дождливой погоды в южной Калифорнии.

"В поисках души", — подписала в среду 42-летняя Кардашьян, запостив карусель из шести слайдов в Instagram, на которой она демонстрирует едва заметный купальник и изящные аксессуары.

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