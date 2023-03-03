Сочная и мокрая Ким Кардашьян изогнулась под душем в микро купальнике

Звезда реалити шоу снова порадовала своих поклонников знаменитой фигурой.

Ким Кардашьян / Instagram

41-летняя бизнесвумен, модель и светская львица Ким Кардашьян порадовала поклоннико новыми откровенными фото в крошечном купальнике.

Звезда реалити-шоу, ставшая миллиардером, опубликовала серию ослепительных снимков в купальниках на фоне нехарактерно холодной и дождливой погоды в южной Калифорнии, пишет Page Six.

"В поисках души", — подписала в среду 42-летняя Кардашьян, запостив карусель из шести слайдов в Instagram, на которой она демонстрирует едва заметный купальник и изящные аксессуары.

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Для сексуальной фотосессии основательница бренда нижнего белья надела треугольный топ от бикини и трусики-стринги, которые она соединила с цепочкой через живот из желтого золота и бриллиантов.

Соблазнительно позируя в потоке роскошного душа на открытом воздухе, Кардашьян наклонила голову вверх и назад, согнув одно колено, полностью выставив напоказ свою знаменитую фигуру в виде песочных часов.

Используя тот же фон, она приняла другую позу в черных солнцезащитных очках.

Напомним, ранее стало известно о том, что мать Ким Кардашьян Крис Дженнер, которая встречается с Кори Гэмблом, ведущим и бизнесменом, который младше нее на 25 лет, подогрела слухи о том, что они планируют узаконить свои отношения.

Так, на странице Крис в Instagram появился снимок ее с Кори рук, причем на безымянном пальце Дженнер красовалось колечко с россыпью бриллиантов. Никаких комментариев светская львица давать не стала, однако ее семья профессионально умеет держать интригу.

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