"С него началась моя любовь": Эктор Хименес-Браво потерял друга

Анна Подгорная
24 марта 2026, 00:46
Эктор тяжело переживает утрату.
Эктор Хименес-Браво сейчас - кулинар рассказал о большой потере / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

  Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти друга
  • Кулинар показала фото с ним

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками трагической новостью. В своем блоге в Instagram что умер его близкий друг.

Речь идет о псе по кличке Чоко - первой собаке, которая появилась у кулинара. Ему было 15 лет.

"Это был мой первый пес, с которого началась вообще моя любовь к собакам. Раньше у меня всегда были коты", - написал Эктор. Он также показал серию милых фото с питомцем.

Позже Хименес-Браво опубликовал более развернутую историю о себе и Чоко, в которой искренне поблагодарил любимца за время, проведенное вместе. "Мой Чоко ушел... Мало кто знает, но до него я всегда был "кошатником". 15 лет назад все изменилось. Чоко стал моей первой собакой. Такой маленький, но с таким огромным и добрым сердцем. Именно с него началась моя большая любовь к собакам. Он был очень добрым и прожил долгую, счастливую жизнь рядом со мной. Спасибо тебе за все, мой первый и такой особенный друг. Я никогда тебя не забуду. Покойся с миром, мой маленький Чоко", - написал шеф-повар. В комментариях. Эктору выразили свои соболезнования и поддержку Надежда Матвеева, Рамина Эсхакзай, Григорий и Кристина Решетники, Alyona Alyona, Владимир Ярославский и др.

О персоне: Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

