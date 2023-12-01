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С музыкой в сердце: топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 году

Анна Подгорная
1 декабря 2023, 03:40
Представляем вашему вниманию рейтинг треков, которые украинцы в этом году заслушали до дыр.
Надя Дорофеева, Антон Вельбой, Злата Огневич
Надя Дорофеева, Антон Вельбой и Злата Огневич - лишь часть исполнителей, которых украинцы слушали в этом году чаще всего / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/a.wellboy, instagram.com/zlata.ognevich

Украинцы - музыкальная нация, которая горячо ценит это искусство и прилагает все усилия для его развития даже во время полномасштабной войны. Близится конец года, и музыкальное приложение Apple Music по этому поводу решило подвести итоги и определить, какую музыку чаще всего украинцы слушали в 2023 году.

Список топ-100 песен не может не радовать, ведь большая часть из них - от украинских или зарубежных исполнителей. Среднестатистический украинец практически отказался от песен из страны-оккупанта.

В первую десятку лучших и самых прослушиваемых в Украине песен в 2023 вошли 8 украинских песен и 2 - иностранные. Примечательно, что в топ пробились и уже известные исполнители, и те артисты, кто лишь набирает обороты.

Топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 году по версии Apple Music

1. Miley Cyrus — Flowers

2. SHUMEI, Zlata Ognevich — Буревіями

3. YakTak, Sobol — Погляд

4. DOROFEEVA — Щоб не було

5. Parfeniuk — Провела екскурсію

6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ — Силуети

7. Wellboy — Додому

8. Sam Smith, Kim Petras — Unholy

9. SKOFKA — Чути гімн

10. Parfeniuk — Відриваючись.

Увы, в плейлистах украинцев все еще играет музыка страны-оккупанта. Из ста треков, приведенных в списке, 11 принадлежат российский исполнителям. На 76 место даже попала песня певицы-предательницы Анны Asti, черкасской артистки, которая сейчас строит карьеру в рф и игнорирует войну в Украине.

Слушайте песню, которая заняла в рейтинге первое место, Miley Cyrus - Flowers:

Ранее украинская певица Ирина Билык показала шокирующие метаморфозы - как настоящая артистка, она может перевоплощаться до неузнаваемости всего лишь при помощи макияжа.

Также бывший муж Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, назвал "генетическую" причину развода с певицей. Он признался, что подтолкнуло его к решению расстаться с певицей.

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