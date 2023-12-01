С музыкой в сердце: топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 году

Украинцы - музыкальная нация, которая горячо ценит это искусство и прилагает все усилия для его развития даже во время полномасштабной войны. Близится конец года, и музыкальное приложение Apple Music по этому поводу решило подвести итоги и определить, какую музыку чаще всего украинцы слушали в 2023 году.
Список топ-100 песен не может не радовать, ведь большая часть из них - от украинских или зарубежных исполнителей. Среднестатистический украинец практически отказался от песен из страны-оккупанта.
В первую десятку лучших и самых прослушиваемых в Украине песен в 2023 вошли 8 украинских песен и 2 - иностранные. Примечательно, что в топ пробились и уже известные исполнители, и те артисты, кто лишь набирает обороты.
Топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 году по версии Apple Music
1. Miley Cyrus — Flowers
2. SHUMEI, Zlata Ognevich — Буревіями
3. YakTak, Sobol — Погляд
4. DOROFEEVA — Щоб не було
5. Parfeniuk — Провела екскурсію
6. SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ — Силуети
7. Wellboy — Додому
8. Sam Smith, Kim Petras — Unholy
9. SKOFKA — Чути гімн
10. Parfeniuk — Відриваючись.
Увы, в плейлистах украинцев все еще играет музыка страны-оккупанта. Из ста треков, приведенных в списке, 11 принадлежат российский исполнителям. На 76 место даже попала песня певицы-предательницы Анны Asti, черкасской артистки, которая сейчас строит карьеру в рф и игнорирует войну в Украине.
Слушайте песню, которая заняла в рейтинге первое место, Miley Cyrus - Flowers:
Ранее украинская певица Ирина Билык показала шокирующие метаморфозы - как настоящая артистка, она может перевоплощаться до неузнаваемости всего лишь при помощи макияжа.
Также бывший муж Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, назвал "генетическую" причину развода с певицей. Он признался, что подтолкнуло его к решению расстаться с певицей.
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