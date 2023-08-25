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"С любовью, Ларс": скандалист режиссер фон Триер неумело попытался "отмазаться" от скандала с украинцами

Дмитрий Видоменко
25 августа 2023, 17:22 обновлено 25 августа, 17:27
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Режиссер Ларс фон Триер который заявил, что "жизни россиян тоже имеют значение", попытался "обелить" свою репутацию в глазах украинцев и мирового сообщества.
Фон триер
Ларс фон Триер попытался отмежеваться от скандала / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Легендарный и скандально известный датский режиссер Ларс фон Триер попытался выкрутиться и справиться со скандалом, который он устроил, написав в соцсетях ‒ мол, "жизни россиян тоже имеют значение" (на фоне новости о передаче Украине американских истребителей F-16). Покаянный пост скандалиста-кинематографиста был опубликован в социальной сети Instagram.

Правда, как опытный скандалист Ларс фон Триер по большей части попытался пожаловаться на то, что люди просто неправильно поняли, тогда как на самом деле он "проявил добродетель".

"И, конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: что все жизни в этом мире имеют значение! Забытая фраза, кажется, со времен, когда пацифизм был добродетелью! С любовью, Ларс", – такой текст выдал режиссер.

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И сразу превентивно ограничил возможность пользователей оставлять комментарии под постом.

Напомним, ранее семья Марка Марголиса сообщила, что звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" умер в больнице в возрасте 84 лет. На момент смерти он оставался действующим актером.

Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.

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новости кино война России и Украины
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