"С любовью, Ларс": скандалист режиссер фон Триер неумело попытался "отмазаться" от скандала с украинцами

Режиссер Ларс фон Триер который заявил, что "жизни россиян тоже имеют значение", попытался "обелить" свою репутацию в глазах украинцев и мирового сообщества.

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Ларс фон Триер попытался отмежеваться от скандала / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Легендарный и скандально известный датский режиссер Ларс фон Триер попытался выкрутиться и справиться со скандалом, который он устроил, написав в соцсетях ‒ мол, "жизни россиян тоже имеют значение" (на фоне новости о передаче Украине американских истребителей F-16). Покаянный пост скандалиста-кинематографиста был опубликован в социальной сети Instagram.

Правда, как опытный скандалист Ларс фон Триер по большей части попытался пожаловаться на то, что люди просто неправильно поняли, тогда как на самом деле он "проявил добродетель".

"И, конечно, я всем сердцем поддерживаю Украину! Я просто констатировал очевидное: что все жизни в этом мире имеют значение! Забытая фраза, кажется, со времен, когда пацифизм был добродетелью! С любовью, Ларс", – такой текст выдал режиссер.

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