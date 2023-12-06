С глубоким смыслом: София Ротару поздравила с Днем ВСУ и с Днем святого Николая

"Хуторянка" показала открытку, от которой сжимается сердце каждого украинца.

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София Ротару на День ВСУ и День святого Николая поздравила украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Сегодня Украина впервые отмечает в один день два сверхважных для каждого гражданина праздника - День Вооруженных сил Украины и День святого Николая. И пусть у святого волшебника и покровителя сегодня просят защиты для украинских героев на фронте и скорейшей победы над оккупантом, праздничная атмосфера и ожидание чуда неуловимо витают в воздухе.

Этим чарам поддалась даже София Ротару, несмотря на то, что она выходит на связь с поклонниками крайне редко. Впрочем, всегда по существу.

Так в своем блоге в Instagram она опубликовала крайне символичную открытку с надписью: "Спасибо за чудеса! Спасибо за праздники!" Первая благодарность была адресована святому Николаю, вторая - героическим украинским воинам.

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Таким образом певица отметила необходимость сохранения детской веры в чудо при любых обстоятельствах, но и напомнила о цене, которую ежедневно наши герои на фронте платят за то, чтобы мы могли подарить своим детям волшебство в тепле и уюте.

София Ротару на День ВСУ и День святого Николая поздравила украинцев / instagram.com/sofiarotaru.official

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