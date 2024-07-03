Русское (не)гостеприимство: на Канье Уэста в РФ написали донос после его визита

Народная любовь россиян по отношению к Канье продлилась крайне недолго.

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Канье Уэст новости - в рф на Канье Уэста написали донос / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В конце июня американский репер Канье Уэст прилетел в столицу страны-оккупанта, в связи с чем стали появляться слухи о том, что эпатажный артист якобы готовится провести там концерт. На деле же Уэст прибыл лишь на два дня чтобы поздравить с юбилеем своего друга Гошу Рубчинского - дизайнера и "любителя русского мира".

Два дня страна-агрессор была вне себя от счастья, что ее своим вниманием почтил репер из "загнивающего Запада". Но едва Канье Уэст покинул рф, на него написали донос в Следственный комитет.

Об этом сообщают росСМИ. Организация под названием "Сорок сороков" проанализировала творчество репера, и разглядела в нем унижение чести и достоинства русской женщины.

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В частности в песне "Vultures", по мнению организации, "содержатся слова о насильном сношении главным героем песни русской женщины в отместку "за Украину".

"Русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями. ... В совокупности публичные действия указанного иностранного гражданина по распространению указанного творчества, в том числе на концертных площадках, считаем, создают реальную угрозу общественному порядку, нарушают право и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних граждан", - говорится в доносе.

В связи с вышеперечисленным организация требует запретить Канье Уэсту въезд в рф и концертную деятельность на ее територии.

Донос на Канье Уэста / коллаж: Главред, фото: mash.ru

Кто такой Канье Уэст? Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми", создатель бренда одежды Yeezy. Известен своими скандальными и проитиворечивыми высказываниями в публичном пространстве и социальных сетях.

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