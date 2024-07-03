В конце июня американский репер Канье Уэст прилетел в столицу страны-оккупанта, в связи с чем стали появляться слухи о том, что эпатажный артист якобы готовится провести там концерт. На деле же Уэст прибыл лишь на два дня чтобы поздравить с юбилеем своего друга Гошу Рубчинского - дизайнера и "любителя русского мира".
Два дня страна-агрессор была вне себя от счастья, что ее своим вниманием почтил репер из "загнивающего Запада". Но едва Канье Уэст покинул рф, на него написали донос в Следственный комитет.
Об этом сообщают росСМИ. Организация под названием "Сорок сороков" проанализировала творчество репера, и разглядела в нем унижение чести и достоинства русской женщины.
В частности в песне "Vultures", по мнению организации, "содержатся слова о насильном сношении главным героем песни русской женщины в отместку "за Украину".
"Русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями. ... В совокупности публичные действия указанного иностранного гражданина по распространению указанного творчества, в том числе на концертных площадках, считаем, создают реальную угрозу общественному порядку, нарушают право и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних граждан", - говорится в доносе.
В связи с вышеперечисленным организация требует запретить Канье Уэсту въезд в рф и концертную деятельность на ее територии.
Кто такой Канье Уэст?
Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми", создатель бренда одежды Yeezy. Известен своими скандальными и проитиворечивыми высказываниями в публичном пространстве и социальных сетях.
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