"Русь достойна самого лучшего": российская певица пожаловалась на войну в Украине

Распутина откровенно поддерживает Россию и кровавые действия диктатора Путина.

Маша Распутина / uznayvse.ru

Любимая подруга российского певца Филиппа Киркорова Маша Распутина, которая поддерживает войну в Украине и диктатора Путина, пожаловалась что не может приехать в Украину.

Она заявила, что оказалась в "тяжелой ситуации". Из-за войны, которую развязала Россия, Растутина не может посетить могилу своей матери в Украине.

"Конечно, мне очень тяжело из-за этого. Раньше мы с мужем Виктором Евстафьевичем каждый год бывали в Украине. Первым делом заезжали на кладбище. Теперь мне остается только молиться за маму каждый день. А что мне еще делать?", - вздыхает Распутина, пишут росСМИ.

Распутина откровенно поддерживает Россию и кровавые действия диктатора Путина.

"Я мечтаю увидеть страну счастливой, благополучной и процветающей, потому что ассоциировать себя вне своей родины я не могу. Русь святая достойна самого лучшего", - заявляла она в одном из интервью.

Вот правда она заявила, что ее сердце болит и за соседей.

"То, что сейчас происходит, очень печально. У меня много друзей в Украине, дальних родственников. Народ жалко!", - переживает Распутина.

Главред ранее сообщал, что российский певец Филипп Киркоров за последний месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.

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