Ротару, Лорак и Лобода - украинские артисты едут на фестиваль Новая волна в Россию

София Ротару / УНИАН

19-го августа в Сочи (Россия) стартует музыкальный фестиваль Новая волна, и традиционно украинские гастролеры отправляются на российский фестиваль, выступать с российскими артистами-крымнашистами и любителями "ЛДНР".

На официальном сайте фестиваля уже есть перечень выступающих, среди которых в этом году больше участников из Украины.

"Я назову планету именем твоим! От радости приближения Новой волны 2021 и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса - 19 августа. До скорой встречи!", - говорится в постере Новой волны на официальной странице фестиваля в Instagram.

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Кроме того, на фестивале выступит Мaruv, которая собралась с туром по Украине в 2022 году, группа ARTIK & ASTI, Ани Лорак. Пока что объявили еще не всех участников фестиваля.Читайте такжеMaruv призналась, когда устраивает концерт в Киеве и тур по Украине

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Напомним, организатор Новой Волны Игорь Крутой не рассматривает возможность возвращения Новой волны в Юрмалу, которую покинул с началом агрессии России в Украине.

Как известно, с 2002 по 2014 год Новая волна проводилась в латвийском курорте Юрмале, а с 2015 года, после аннексии Крыма, конкурс проходит в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.