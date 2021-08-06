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Ротару, Лорак и Лобода - украинские артисты едут на фестиваль Новая волна в Россию

6 августа 2021, 12:07

Украинские звезды собрались на российский фестиваль выступать с любителями путина в Сочи.

София Ротару
София Ротару / УНИАН

19-го августа в Сочи (Россия) стартует музыкальный фестиваль Новая волна, и традиционно украинские гастролеры отправляются на российский фестиваль, выступать с российскими артистами-крымнашистами и любителями "ЛДНР".

На официальном сайте фестиваля уже есть перечень выступающих, среди которых в этом году больше участников из Украины.

"Я назову планету именем твоим! От радости приближения Новой волны 2021 и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса - 19 августа. До скорой встречи!", - говорится в постере Новой волны на официальной странице фестиваля в Instagram.

Читайте также"Моя родная Украина!": любительница России Лобода подтвердила концерт в ОдессеСветлана Лобода, которая устраивает концерты в Одессе по "космическим ценам", выступит сразу 3 раза на "Волне": "Алло! Мы так скучали! Но уже совсем скоро встретимся, к тому же - не случайно! Потому что LOBODA войдет в состав жюри конкурса Новая волна 2021 и примет участие в трех концертах: Творческий вечер Димы Билана – 20 августа, концерт членов жюри – 22 августа, концерт премьер в третий день конкурса – 24 августа", - пишут организаторы.

Кроме того, на фестивале выступит Мaruv, которая собралась с туром по Украине в 2022 году, группа ARTIK & ASTI, Ани Лорак. Пока что объявили еще не всех участников фестиваля.Читайте такжеMaruv призналась, когда устраивает концерт в Киеве и тур по Украине

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Напомним, организатор Новой Волны Игорь Крутой не рассматривает возможность возвращения Новой волны в Юрмалу, которую покинул с началом агрессии России в Украине.

Как известно, с 2002 по 2014 год Новая волна проводилась в латвийском курорте Юрмале, а с 2015 года, после аннексии Крыма, конкурс проходит в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

viber
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