Рот еле открывается, белесые глаза ужасно блестят: Киркоров дал первый концерт после пластики

Похоже, что пластические операции лишили Киркорова не только лишнего жира, а и мозгов.

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Киркоров в новом образе / Фото соцсети

Главный павлин российской эстрады и путинист Филипп Киркоров, который буквально на днях собрался на передовую в колготках, дал свой первый концерт после ряда пластических операций.

Российский телеграм-канал "Не Малахов" написал, что у Киркорова не открывается рот на сцене, а его белесые глаза выглядят странно и страшно.

"У Филиппа состоялся первый из 10 концертов в честь дня рождения, и что-то поп-король уже не фреш. Рот после операций как будто с трудом открывается, а белесые глаза добавляют безумия. Киркоров так хотел омолодиться, а стал наоборот словно дед", - пишет канал.

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Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров неожиданно решил ответить юмористу Максиму Галкину, который в отличие от Фили не поддержал военное нападение России на Украину. В частности, Киркоров отреагировал на шутку Галкина относительно своих странных нарядов в эфире программы "Ты не поверишь!" на пропагандистском канале НТВ.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Ранее также Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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