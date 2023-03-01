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РосСМИ сообщают, что Заворотнюк пошла на поправку

1 марта 2023, 13:51
Актриса перешагнула всевозможные барьеры выживаемости и ее выписали из клиники.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Ряд российских СМИ сообщил о том, что российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже несколько лет борется со смертельным заболеванием - раком мозга, похоже, идет на поправку.

По крайней мере, к такому выводу пришел портал Woman.ru, учитываю выживаемость актрисы при таком диагнозе.

"Вот уже четыре года как звезда сериала "Моя прекрасная няня" не появляется на публике. В 2019-м ей поставили страшный диагноз — глиобластома. Это одна из самых агрессивных форм онкологии. С тех пор семья знаменитости приложила немало усилий, чтобы сохранить ее жизнь. Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк 28 февраля 2023 года остается тяжелым и вызывает все больше опасений, но вместе с тем появился небольшой лучик надежды", - пишет издание.

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Российское издание также отмечает, что Анастасия "перешагнула все возможные прогнозы". "Возможно, актрисе позволяет продлевать жизнь поддерживающая терапия и точно подобранное лечение. Последние полгода она провела в частной клинике, где находилась под наблюдением врачей", - добавляет медиа.

Напомним, ранее лечащий врач российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая выступала за аннексию Россией украинских территорий, прервал молчание. Актриса борется с глиобластомой головного мозга, которая убила певцов Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского, уже четыре года. "Раньше это считалось практически невозможным: большинство больных не проживали и двух лет. Сейчас в помощь пациентам разработан экспериментальный метод, когда раковые клетки "выжигают" радиацией", - пишет медиа.

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