РосСМИ опубликовали снимок жутко постаревшей Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова / instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Российский телеграмм-канал "Не Малахов" опубликовал фото российской актрисы Ренаты Литвиновой, которую якобы удалось сфотографировать в аэропорту.

По информации канала, женщина на фото, "без фильтров" и в возрасте - это Литвинова. "Кто узнал", - интересуются журналисты.

Рената Литвинова

"Рената Литвинова в чепце Тани Петросян что-то сдала без привычных фильтров где-то на финской границе", - комментируют они появление селебрити.

Напомним, ранее популярная украинская телеведущая Катерина Осадчая отреагировала на выступление российской певицы Земфиры, который состоялся накануне в Израиле.

"Трудные дни и очередное осознание, что рядом с нами не один карлик-террорист, а целая огромная нация террористов, в течение последних дней пишущих, что "так нам и надо"... На фоне этого мы все равно продолжаем искать "хороших русских" "И хватаемся за крохи их поддержки", - отметила Осадчая, напомнив о позиции певицы относительно войны еще в самом ее начале.

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