Российского актера оштрафовали за правду о войне в Украине

Артур Смольянинов и Дарья Мельникова / 7 Дней

Российского популярного актера Артура Смольянинова Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей (18 тысяч гривен) за то, что тот назвал действия российской армии захватническими и связанными с геноцидом украинского народа.

Как сообщает ТАСС, актер уже долгое время назад не стал замалчивать правду о войне и прямо высказал свое мнение. Теперь же ему присудили штраф за "дискредитацию армии РФ", которая больше 8 месяцев ведет кровавую и бесчестную войну против Украины.

Актер известен по ролям в фильмах "Девятая рота", "Жара", "Елки".

Напомним, ранее на Артура Смольянинова составили административный протокол за "дискредитацию ВС РФ". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Речь идет о критике войны, и именно это не понравилось российским властям, которые ведут жестокую войну против Украины.

Ранее также стало известно о том, что артист покинул Россию, оставив там двоих детей и бывшую супругу-актрису.

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