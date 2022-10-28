Российского актера оштрафовали за правду о войне в Украине

Актер Смольянинов не стал скрывать свою позицию и назвал вещи своими именами, не боясь расправы властей.
Российского популярного актера Артура Смольянинова Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей (18 тысяч гривен) за то, что тот назвал действия российской армии захватническими и связанными с геноцидом украинского народа.
Как сообщает ТАСС, актер уже долгое время назад не стал замалчивать правду о войне и прямо высказал свое мнение. Теперь же ему присудили штраф за "дискредитацию армии РФ", которая больше 8 месяцев ведет кровавую и бесчестную войну против Украины.
Актер известен по ролям в фильмах "Девятая рота", "Жара", "Елки".
Напомним, ранее на Артура Смольянинова составили административный протокол за "дискредитацию ВС РФ". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.
Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Речь идет о критике войны, и именно это не понравилось российским властям, которые ведут жестокую войну против Украины.
Ранее также стало известно о том, что артист покинул Россию, оставив там двоих детей и бывшую супругу-актрису.
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