Российский ведущий-путинист был на концерте в Крокусе с женой

Российский телеведущий сидел на паркинг, в то время, как его жена пыталась поймать попутку.

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Кучера был в Крокус Сити Холл за 15 минут до атаки / Коллаж Главред, фото Звездач

Российский актер-путинист Оскар Кучера, который оскандалился своим интервью, в котором он объяснил, почему поддерживает войну против Украины, был в Крокус Сити Холл во время террористической атаки в Подмосковье.

Как рассказал он на своей странице в Телеграмм, он уехал из концертного зала за 15 минут до теракта. Позднее ему пришлось вернуться за супругой Юлией.

Путинист Кучера был в Крокус Сити Холл / Скриншот Telegramm

По его словам, его жена пыталась остановить попутку, но не одна скотина (неценз.- авт.) не останавливалась. К слову, непонятно, почему его жена ловила попутку, если сам российский террорист Кучера сидел в паркинге.

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Кто такой Оскар Кучера Оскар Кучера - российский актёр и телеведущий. Известен по роли Кирилла Порохни в сериале "Улицы разбитых фонарей" и капитана Куренкова в сериале "Солдаты". Во время нападения террористической России на Украину, однозначно поддержал военное вторжение в Украину. В то же самое время "патриот" Кучера, во время одного из интервью, отказался порвать американский паспорт.

На своей странице, Кучера выдает бред про "руку Киева" в организации теракта, а также поддерживает все сумасшедшие высказывания алкоголика Дмитрия Медведева.

Она также призывает "кончать с Зеленским", который "назвал Путина ничтожеством" за убийство своих же сограждан и организацию крупнейшего теракта.

Российский ведущий призывает ликвидировать президента Украины / Скриншот телеграмм

Напомним, ранее российский актер Оскар Кучера в бешенстве из-за того, что известная певица Алла Пугачева "предала" Россию и высказалась против российской власти. Он сказал, что Примадонна "перестала быть человеком".

Ранее также двуличный Оскар Кучера, который открыто выступает за войну и нападение террористической России на Украину, отказался рвать американский паспорт своего ребенка, отметив, что "Америка им не враг".

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