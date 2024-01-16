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Российский певец поехал "искупить вину" за вечеринку Ивлеевой на Донбасс

Алена Кюпели
16 января 2024, 21:53
Дима Билан поехал общаться с оккупантами и даже обещал помочь с протезированием.
Дима Билан замаливает грехи за скандальную вечеринку
Дима Билан замаливает грехи за скандальную вечеринку / Коллаж Главред, фото Стархит

Певец и артист Дима Билан, который как и многие другие "хорошие русские" молчит о войне в Украине и о нападении России, решил выслужится перед российскими властями и загладить свою вину после скандальной вечеринки блогерши Ивлеевой.

Певец решил поехать на оккупированные территории Донбасса с целью привезти гуманитарную помощь и пообщаться с оккупантами.

Пропагандистские СМИ массово стали публиковать кадры с визита российского патриота в госпитали, где он целых три часа общался с оккупантами.

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Билан даже пообещал помочь тем захватчикам, кто лишился конечностей, нападая на украинские земли.

Такие действия артиста говорят лишь о том, что санкции после скандальной вечеринки действительно серьезно повлияли на благосостояние российских звезд. Кроме того, ходили слухи, что власть таким образом, решила обзавестись "ручными" артистами, чтобы использовать их в своих целях. В частности, отправлять с концертами на оккупированные украинские территории и личные шабаши в Кремле.

Напомним, ранее в террористической России сообщили о госпитализации артиста Димы Билана.

Ранее также российский певец Дима Билан оскандалился, выйдя пьяным на сцену во время выступления на свадьбе в Казахстане. Позже артист прокомментировал резонансный инцидент. Кадры и комментарий певца вызвали ажиотаж в Сети, а его поведение оценил психиатр-нарколог, призвав его обратится к медикам.

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Дима Билан новости шоу бизнеса
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