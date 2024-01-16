Певец и артист Дима Билан, который как и многие другие "хорошие русские" молчит о войне в Украине и о нападении России, решил выслужится перед российскими властями и загладить свою вину после скандальной вечеринки блогерши Ивлеевой.
Певец решил поехать на оккупированные территории Донбасса с целью привезти гуманитарную помощь и пообщаться с оккупантами.
Пропагандистские СМИ массово стали публиковать кадры с визита российского патриота в госпитали, где он целых три часа общался с оккупантами.
Билан даже пообещал помочь тем захватчикам, кто лишился конечностей, нападая на украинские земли.
Такие действия артиста говорят лишь о том, что санкции после скандальной вечеринки действительно серьезно повлияли на благосостояние российских звезд. Кроме того, ходили слухи, что власть таким образом, решила обзавестись "ручными" артистами, чтобы использовать их в своих целях. В частности, отправлять с концертами на оккупированные украинские территории и личные шабаши в Кремле.
Напомним, ранее в террористической России сообщили о госпитализации артиста Димы Билана.
Ранее также российский певец Дима Билан оскандалился, выйдя пьяным на сцену во время выступления на свадьбе в Казахстане. Позже артист прокомментировал резонансный инцидент. Кадры и комментарий певца вызвали ажиотаж в Сети, а его поведение оценил психиатр-нарколог, призвав его обратится к медикам.
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